Le syndicat qui représente les infirmières du Centre régional de santé de North Bay déplore une crise de personnel à l’hôpital qui a mené plusieurs infirmières à se voir imposer des quarts de travail de 24 heures au cours des derniers mois.

Ce n’est pas du tout une façon de donner des soins de santé , a déploré Michael Hurley, président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) pour le conseil ontarien des syndicats en milieu hospitalier.

Le Syndicat soutient que l’hôpital met à risque la santé et la sécurité des patients en forçant les infirmières à travailler pendant une journée complète.

Une situation qui s’est produite plusieurs fois au cours des derniers mois, selon la section 139 du SCFP, qui représente les travailleurs de North Bay.

Publicité

Nous avons besoin de travailleurs de la santé qui sont réveillés lorsqu’ils sont en poste, surtout lorsqu’ils administrent des médicaments. Forcer les infirmières à travailler pendant 24 heures est inhumain et non sécuritaire , ajoute M. Hurley.

Le syndicat déplore une hausse de 19 % des postes non comblés dans les hôpitaux depuis un an, et estime que l’hôpital de North Bay à lui seul aura besoin de 500 nouveaux employés au cours des quatre prochaines années pour faire face aux pressions démographiques.

Le Centre régional de santé de North Bay n’a pas répondu à nos demandes d’information.