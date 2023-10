Le procès du présumé fraudeur Daniel Bard est retardé

Le procès de Daniel Bard, accusé de fraude et de vol, aura lieu plus tard que prévu. Cet entrepreneur néo-brunswickois est en voie de retenir les services d’un autre avocat et dit attendre de l’argent de l'Europe.

L’homme d’affaires de 59 ans fait face à 19 chefs d’accusation, notamment de fraude, de vol, de possession de biens criminellement obtenus et de blanchiment d’argent.

Il a plaidé non coupable à toutes ces accusations.

Son procès devait se mettre en branle à la mi-novembre et durer 17 jours. Il aura toutefois lieu plus tard que prévu.

Mercredi matin en Cour provinciale à Moncton, Daniel Bard a expliqué à la juge Suzanne Bernard qu’il est en voie de retenir les services d’un nouvel avocat.

Il a affirmé que cela prend plus de temps que prévu, mais que ses démarches achèvent.

L’argent est en voie d’être transféré de l’Europe, alors ça prend du temps , a-t-il affirmé.

La prochaine comparution de Daniel Bard aura lieu le 15 novembre. Si tout se passe comme prévu, de nouvelles dates devraient alors être fixées pour son procès. Il demeure en liberté sous caution en attendant la suite des procédures.

Allégations de fraude, de vol et de blanchiment d’argent

L’entrepreneur Daniel Bard a été l’un des vice-présidents de la Corporation 3+ de 2016 à 2018. Il s’agissait à l’époque de l’agence de développement économique du Grand Moncton, financée par les municipalités.

En 2019, plusieurs entrepreneurs l’ont accusé de les avoir floués pour des centaines de milliers de dollars. Des poursuites civiles ont été intentées contre lui et contre sa société, VM Venture Management, en Cour du Banc du Roi.

La Corporation 3+ a ensuite été blanchie au terme d'une enquête indépendante, qui a mis en lumière qu'elle n'était pas au courant des actions alléguées de son employé.

Daniel Bard a par la suite disparu pendant trois ans. Il a été arrêté en mars 2022 par la GRC à Edmundston. Dix-neuf accusations ont été déposées contre lui pour des crimes allégués qu’il aurait commis entre janvier 2016 et la fin décembre 2020.

