Sans-abri dans les bibliothèques : sur la route de l’inclusion

L’itinérance se manifeste dans les bibliothèques des grands centres, mais aussi dans celles de l’Abitibi-Témiscamingue. Si les sans-abri y sont les bienvenus, plusieurs intervenants réclament de l’aide et des ressources en santé mentale.

Pour Michelle Bourque, responsable des bibliothèques de Val-d’Or, ces lieux consacrés à la lecture ne sont pas seulement des espaces de prêts, mais bien des milieux de vie .

Les personnes en situation d’itinérance venaient à la bibliothèque avant la pandémie. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, indique-t-elle. Mais depuis la pandémie, est-ce qu’il y en a un peu plus dans certaines bibliothèques? Certainement. Et c’est aussi plus soutenu; ils viennent un peu plus longtemps et un peu plus souvent.

Et qui dit milieux de vie dit cohabitation. Michelle Bourque définit les bibliothèques comme des espaces neutres et inclusifs , dignes d’être fréquentés par tous les citoyens, indépendamment de leur religion et de leur classe sociale.

Il y a comme un petit contrat social sous-jacent [aux bibliothèques]. On accepte de cohabiter tout le monde ensemble, peu importe nos différences, mais c’est sûr que cela entraîne des défis.

Cohabiter sans ressources

Règle générale, la présence de sans-abri dans les trois bibliothèques de Val-d’Or n’entraîne pas de situations désagréables ni de plaintes des autres usagers, selon Mme Bourque.

Hormis quelques commentaires désobligeants de citoyens, l’un des principaux défis réside, selon elle, dans la question de la santé mentale, en particulier lorsque des employés doivent intervenir auprès de citoyens en crise, qu’ils soient sans-abri ou non.

Je tiens à souligner tout le travail du personnel des bibliothèques, surtout les commis aux comptoirs de prêts, qui accueillent les usagers et les usagères. Ce n’est pas évident parce qu’ils ne sont pas formés pour faire de l’aide sociale , signale Michelle Bourque.

Pas seulement les bibliothèques

Un peu plus au nord, à Amos, cette réalité est prise très au sérieux par le maire Sébastien D’Astous.

Outre la bibliothèque, les personnes en situation d’itinérance se réfugient dans les édifices municipaux, en particulier lors des périodes de froid. Il y a eu une augmentation importante dans les dernières années, fait-il observer. C’est un triste phénomène.

Il ne faut pas ramener le fardeau [des enjeux sociaux] sur le monde municipal. Nous, on est en première ligne, mais il faut aussi travailler la problématique de l’itinérance en amont, et ça, c'est la responsabilité d’autres ministères.

M. D’Astous réclame des ressources additionnelles, les pouvoirs des villes étant limités pour résorber un tel problème. On travaille extrêmement fort avec les travailleurs de rue pour justement faire des interventions. C’est arrivé à quelques reprises que les policiers aient dû intervenir , souligne-t-il.

Vers la police communautaire

Un avis partagé par Michelle Bourque, qui se dit ouverte à recruter des intervenants sociaux, comme c’est le cas actuellement à la bibliothèque de Drummondville.

À défaut de cette ressource, les bibliothèques de Val-d’Or doivent se tourner vers la police communautaire de quartier. À l’interne, un intervenant de la municipalité peut au besoin offrir des conseils lorsque sollicité.

Comme dans les bibliothèques de Val-d’Or, la Ville d’Amos se dit également préoccupée par la sécurité de ses employés, d’autant qu’elle a l’obligation légale, comme tout employeur, d’offrir à son personnel un environnement de travail sécuritaire exempt de violence physique et psychologique.

On a mis des boutons panique un peu partout pour s’assurer qu’il n’y ait pas de débordements. On utilise aussi des formations, comme L’homme qui parlait aux autos, qui montrent comment intervenir auprès d’une personne en problème de santé mentale , mentionne Sébastien D’Astous.

Les villes réclament de l’aide

La Ville d’Amos est prête à traiter la question de l’itinérance, mais le maire D’Astous demande aux autres acteurs concernés, comme le ministère de la Santé et des Services sociaux, d’en faire autant.

Il faut que les rôles soient clairs. À partir du moment où l’on manque de logements sociaux, de financement pour nos refuges et d’argent en santé mentale, c’est sûr qu’il ne faut pas ramener le fardeau sur le monde municipal, plaide-t-il. On veut être un joueur, on veut être un partenaire, on veut qu’il y ait des transferts gouvernementaux pour nous aider et, en même temps, on ne veut pas non plus que le gouvernement se déresponsabilise.

La bibliothèque de Rouyn-Noranda, qui accueille également des personnes en situation d’itinérance, a préféré ne pas participer à ce reportage.

La bibliothèque de Ville-Marie reçoit aussi des personnes en situation d’itinérance, mais son responsable indique qu’il ne s’agit pas d’un problème.