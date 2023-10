Incursion au centre de test de drogues le plus occupé d’Amérique du Nord

Rue Hastings, à Vancouver, l'organisme Get Your Drugs Tested se targue d’être le centre d’analyse de drogues le plus occupé au monde. Ici, un simple test d’échantillon peut sauver une vie.

C’est un mercredi comme les autres au centre Get Your Drugs Tested de Vancouver. Chaque jour, de midi à 20 h, une équipe accueille les consommateurs et teste gratuitement leurs échantillons.

Ouvrir en mode plein écran L'organisme Get Your Drugs Tested est situé rue East Hastings, en périphérie du Downtown Eastside de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Leia, qui est dans la vingtaine, vient déposer cinq échantillons colorés. J’ai dudown et du fentanyl pur , dit-elle. Je veux m’assurer qu’il n’y a pas de benzos [benzodiazépines], c’est surtout ça que je veux vérifier.

La jeune femme, qui se décrit comme une consommatrice régulière , en profite pour s’approvisionner en naloxone, un médicament qui permet de sauver des vies en annulant temporairement les effets de certaines surdoses.

Ouvrir en mode plein écran Sur place, les employés offrent des barres tendres, du café, de l'eau, de même que des trousses de naloxone et du matériel pour une consommation plus sécuritaire. La clientèle est vaste, et plusieurs vivent dans la rue. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Les gens qu’on rejoint, c’est autant des consommateurs de drogue qui vont vivre de l’itinérance que des gens qui vont consommer des stimulants quelques fois par année dans des cadres festifs , explique Karine Lapointe, intervenante en réduction des méfaits.

Son travail consiste à tester la concentration des drogues qu’elle reçoit ainsi que la présence de drogues insoupçonnées.

Les gens ne savent pas nécessairement s’il y a 5 % ou 75 % de fentanyl dans leur échantillon , explique-t-elle. Une proportion trop faible de fentanyl va mener à des symptômes de sevrage, tandis qu'une concentration trop élevée va entraîner une surdose.

Ouvrir en mode plein écran Karine Lapointe utilise un spectromètre à infrarouge pour tester un échantillon de drogue à Vancouver. L'appareil permet d'identifier plus de 15 000 substances. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Depuis deux ans, la présence de benzo , qui créent rapidement une dépendance, préoccupe de plus en plus en Colombie-Britannique. Selon les dernières données provinciales, en août, 49,6 % des opioïdes testés contenaient des traces de ce type de médicament anxiolytique.

C’est là que les gens se mettent à risque, car ils ne savent pas ce qu’ils consomment [...] Donc, en testant leurs échantillons, ça leur offre une paix d’esprit.

Ouvrir en mode plein écran Chaque échantillon est testé à l'aide d'une bandelette pour détecter la présence de fentanyl. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Chaque échantillon testé est ensuite directement publié sur le site du centre. Les échantillons problématiques, qui posent un risque pour la santé en raison de leur concentration ou d’un mélange de drogues toxiques, seront identifiés en rouge.

Il y a probablement des dizaines de substances qu’on ne peut pas voir, car elles sont sous la limite de détection de notre instrument, mais cela nous permet quand même de donner beaucoup d’information aux gens.

Ouvrir en mode plein écran Karine Lapointe, intervenante en réduction des méfaits à Vancouver, teste des échantillons de drogue que des clients lui apportent afin de vérifier leur composition et vérifier la présence de fentanyl. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

Une crise qui perdure

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en Colombie-Britannique, en 2016, les surdoses ont fauché près de 13 000 vies. Selon le bureau de la coroner, la toxicité des drogues illicites est la principale cause de décès en Colombie-Britannique pour les personnes âgées de 10 à 59 ans.

C’est en raison de cet approvisionnement toxique qu’il y a quatre ans, Dana Larsen a fondé Get Your Drugs Tested, un investissement de 1 million de dollars. C’était la chose à faire , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran À l'extérieur, une affiche garantit l'anonymat et la rapidité des tests offerts aux consommateurs. Depuis que la Colombie-Britannique a commencé son projet pilote pour décriminaliser les drogues illicites, les risques sont moins grands, mais les drogues testées demeurent illégales. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Je suis certain que nous avons empêché un grand nombre de morts et de problèmes de santé [...] On a aussi créé une certaine responsabilité sur le marché.

Depuis 2019, il estime que le centre a testé 50 000 échantillons de drogue, ce qui équivaut, selon lui, aux deux tiers de tous les tests effectués dans la province. L’équipe reçoit aussi des échantillons par la poste d’un peu partout en Amérique du Nord, de même que de l’Australie et de l’Europe.

Le gouvernement a beaucoup plus de ressources et d’argent, mais il ne l’utilise pas vraiment et il n’y a pas d’efforts pour vraiment offrir des tests , déplore Dana Larsen.

Ouvrir en mode plein écran Le centre d'injection supervisée Insite offre aussi des services de détection de drogues, mais les heures d'ouverture sont limitées. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Au total, la Colombie-Britannique dénombre 48 centres financés par les fonds publics. Deux d’entre eux sont situés à Vancouver - un au centre d’injection supervisée Insite, et l’autre, au centre Overdose Prevention Society (OPS) - mais il ont des heures d’ouverture très limitées durant la journée et la semaine.

Les autres centres prennent de trois à quatre jours [pour donner les résultats] , dit Dana Larsen. Ils veulent voir les tendances, mais ils ne sont pas là pour les consommateurs.

Ouvrir en mode plein écran Dana Larsen a fondé l'organisme Get Your Drugs Tested en 2019 en réaction à la crise des surdoses dans le Downtown Eastside de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

L’entrepreneur, qui milite depuis l’âge de 18 ans pour la légalisation des drogues, finance ses activités grâce aux profits d’un dispensaire de champignons magiques et d’un magasin de vente de marijuana.