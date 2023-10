Les retards du train l’Océan de VIA Rail pèsent lourd sur les voyageurs

Les difficultés éprouvées par les voyageurs des provinces maritimes afin de se déplacer à faible prix et de manière efficace continue de créer des frustrations. De nombreux passagers du train l’Océan de VIA Rail déplorent être arrivés à destination avec plus de 4 h de retard en 2023.

Alex Arseneau, directeur général d'Alter Acadie NB, fait régulièrement des aller-retour en train entre le Nouveau-Brunswick et le Québec.

J’adore le train, j’ai voyagé partout dans le monde et j’ai toujours opté pour le train quand c’est possible , confie-t-il.

Malheureusement, au Canada, le train Océan, qui assure la liaison ferroviaire entre les Maritimes et le Québec, rime souvent avec lenteur, constate cet inconditionnel du transport ferroviaire.

Il y a toujours du retard , déplore Alex Arseneau, qui effectue habituellement ce trajet tous les deux mois. Normalement, c’est tout le temps minimum une heure.

Ouvrir en mode plein écran Le trajet du train l'Océan de VIA Rail, qui assure la liaison ferroviaire entre les Maritimes et le Québec. (Photo d'archives) Photo : VIA Rail

Le dernier voyage en train d'Alex Arseneau remonte au début du mois d'octobre et a été plus long qu’à l’habitude.

On était censé arriver à 9 h à Bathurst et je suis arrivée à 14 h , dit-il.

En raison des cinq heures de retard, VIA Rail a offert des lunchs gratuits aux voyageurs.

Grand amateur du train, Alex Arseneau trouve décevant le service ferroviaire offert entre le Nouveau-Brunswick et le Québec.

Publicité

Tu payes presque autant que l’avion, au final, et ça te prend une pleine journée à te rendre , observe-t-il. J’aimerais tellement qu’on ait des trains de grandes vitesses et que tout le monde puisse juste être à l’aise avec prendre le train.

Des horaires qui ne sont pas ajustés

Hyacinthe Raimbault, éclairagiste basé à Moncton, a fait en octobre un trajet avec VIA Rail pour se rendre à Ottawa pour le travail.

Ouvrir en mode plein écran VIA Rail n’est pas propriétaire de voies ferrées canadiennes et utilise celles des sociétés ferroviaires, majoritairement celles du Canadien National (CN). (Photo d'archives) Photo : Reuters / Shaun Best

Ça s’est avéré assez compliqué , dit-il. J’étais censé arriver à 14 h, à Ottawa. Je suis arrivé à 21 h 30.

Le train l'Océan est arrivé avec 4 h de retard à Montréal. Résultat : Hyacinthe Raimbault a raté sa correspondance de midi vers Ottawa et a dû attendre le prochain départ, à 16 h 30.

On achète un billet avec un horaire et puis, en fait, on ne sera jamais là à cette heure-là.

Le plus frustrant c'est que les perturbations semblent être prévisibles, poursuit-il.

Publicité

Ce ne sont pas des situations exceptionnelles, ce sont des situations récurrentes liées à des constructions du CN sur les voies , avance-t-il. Une solution, dans ces conditions-là, c’est d’ajuster l’horaire.

VIA Rail confirme que le train l'Océan a connu des retards importants ces dernières semaines en raison de travaux effectués à l'infrastructure ferroviaire du CN .

Nous travaillons avec le propriétaire de l'infrastructure afin d'obtenir une vision plus claire des retards imposés et de savoir comment les communiquer aux clients à l'avance , a indiqué VIA Rail dans un courriel envoyé mercredi. Nous comprenons que certains clients soient déçus par la ponctualité de nos trains Océan ces derniers temps, et nous nous excusons pour les désagréments subis par les passagers de ces trains.

À qui le droit de passage ?

Si la construction sur les voies ferrées est responsable de certains des retards de l'Océan enregistré à l'automne, des perturbations au service de VIA Rail se sont fait sentir à de nombreuses occasions en 2023.

Au cours du trimestre terminé le 30 juin, VIA Rail n’a vu que 62 % de ses trains arriver à l’heure à l'échelle du pays. Il a été impossible d'obtenir des statistiques portant sur les retards des trajets entre les Maritimes et le Québec.

Les retards sont en grande partie explicables par le droit de passage prioritaire des trains de marchandises du CN et Canadien Pacifique Kansas City Limited (CPKC) sur les voies ferrées canadiennes.

Le nouveau PDG de VIA Rail, Mario Péloquin, a fait valoir cette semaine qu’il était temps que le fédéral instaure une mesure pour changer la donne.

Ouvrir en mode plein écran En 2022, VIA Rail a déplacé 3,3 millions de personnes à travers plus de 400 collectivités canadiennes. Photo : Gracieuseté : Hyacinthe Raimbault

De son côté, le gouvernement du Canada a commencé en 2022 à explorer des options pour améliorer la fréquence et la ponctualité des trains de voyageurs. Un rapport à ce sujet est attendu d’ici la fin de l'année.

Cette analyse ne portera toutefois que sur le corridor Québec-Windsor, le tronçon sur lequel VIARail a enregistré 96 % de son trafic voyageur l'an dernier.

Interrogé par Radio-Canada Acadie à savoir quelles étaient les démarches en cours afin d’assurer une connectivité ferroviaire efficace pour les Canadiens de l’Est du pays, Transport Canada est resté vague.