Saint-Anselme choisi au détriment de Sainte-Claire pour l’agrandissement d’une école

Devant la croissance de leur population et l’arrivée des maternelles quatre ans, deux municipalités voisines dans la MRC de Bellechasse ont présenté des projets pour accroître la capacité de leurs écoles primaires, mais le Centre de services scolaire (CSS) pouvait en retenir seulement un. C'est finalement Saint-Anselme qui a été choisie, au grand dam de la mairesse de Sainte-Claire.

Le CSS de la Côte-du-Sud a retenu le projet de construction d’une nouvelle école à Saint-Anselme, notamment en raison des projections démographiques de l'Institut de la statistique du Québec pour ces deux municipalités.

La mairesse de Sainte-Claire, Guylaine Aubin, déplore le fait que le Centre de services n’ait pas pris en compte le développement régional dans ses critères. Ce n’est même plus un agrandissement qu’on demandait, on demandait un élargissement des critères , plaide-t-elle.

Mardi soir, de nombreux citoyens étaient présents pour soutenir Sainte-Claire auprès du conseil d'administration du Centre de services scolaire. On était quand même plus de 100 personnes dans la salle et [nous avions] une pétition de plus de 900 personnes. On avait aussi l'appui de Développement Bellechasse , relate Guylaine Aubin.

Ouvrir en mode plein écran Guylaine Aubin, mairesse de Sainte-Claire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Toutefois, leurs arguments n’ont pas changé l'issue de la rencontre. Le plus décevant, c’est le processus, qui nous est apparu comme étant très administratif , se désole la mairesse. Une fois que ça a été fait, ça a presque été tassé du revers de la main.

Avoir sa juste part

Pour la mairesse, il est inéquitable que sa municipalité n’ait pas droit à une part des services publics. Elle mentionne entre autres que Saint-Anselme a l’école secondaire.

Ça nous est apparu comme une centralisation dans la plus grosse municipalité. On construit une nouvelle école primaire là où il y a l’école secondaire , déplore-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'école secondaire de Saint-Anselme, dans la région de Bellechasse (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Or, pour le Centre de services scolaire, c’est justement un autre des arguments qui ont joué dans la balance : la présence des autres services à Saint-Anselme. Par exemple, il peut être avantageux d’être à côté de l’école secondaire et de son gymnase pour organiser certaines activités à l’école primaire.

Guylaine Aubin ne croit pas que c’est cohérent avec la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. La centralisation des services publics vers la plus grosse municipalité va complètement à l’encontre de la Stratégie gouvernementale pour faire en sorte que chacun de nos milieux ruraux puisse se développer le mieux possible , soutient-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'usine de l'entreprise Prévost est un gros employeur à Sainte-Claire. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Guylaine Bussières

La présence d’une école primaire comme celle d’autres services publics est essentielle pour rendre Sainte-Claire plus attrayante. Nos gens d'affaires sont énormément mobilisés par le fait qu’il faut conserver tous les niveaux du primaire, parce que pour eux, ça a un impact important sur l’attraction de la main-d'œuvre. Le maintien de services de proximité est un facteur d’attraction , souligne Guylaine Aubin.

S’il y a plus d’équité, ça va contribuer à un développement plus harmonieux et structurant pour nos milieux de vie , poursuit-elle.

Le maire de Saint-Anselme, Yves Turgeon, est évidemment content de voir que le projet de sa municipalité a été retenu.