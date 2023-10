La santé mentale des élèves se détériore au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le nombre d’élèves qui affirment avoir des symptômes d'anxiété ou de dépression est en hausse. C’est ce qu’avance une étude du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB), qui a sondé plus de 50 000 élèves dans la province.

Globalement, la santé mentale des jeunes se détériore , selon les résultats de l’étude du CSNB publiés mercredi.

C’est préoccupant , affirme d’emblée le directeur général du CSNB , Stéphane Robichaud.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du CSNB, Stéphane Robichaud Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Dans le cadre de cette étude, 13 000 élèves de la 4e et de la 5e année ont été sondés en novembre et en décembre 2022. De plus, 45 000 élèves de la 6e à la 12e ont participé au sondage en 2022-2023. L’étude est menée à chaque cycle scolaire en collaboration avec le gouvernement provincial.

Des élèves sondés, 55,8 % disent éprouver des symptômes d'anxiété ou de dépression. Il s'agit d'une augmentation de 16 % depuis 2015-2016 pour les élèves de la 6e à la 12e année. Les jeunes évaluent aussi à la baisse leur santé psychologique, l'indicateur passant de 25 % en 2015-2016 à 19,5 % en 2022-2023.

Les élèves de la communauté LGBTQ+ sont par ailleurs touchés, dans une plus grande proportion, par une moins bonne santé mentale. Plus précisément, 78 % des jeunes de cette communauté disent avoir des symptômes d’anxiété ou de dépression. La statistique grimpe à 85 % pour les élèves qui se disent non binaires.

La résilience des élèves, c’est-à-dire leur capacité à s’adapter aux défis par leurs propres moyens ou avec de l’aide, est aussi en diminution. Chez les élèves de la 6e à la 12e année, l’indicateur est passé de 73 % en 2015-2016 à 65,2 % à 2022-2023.

Le CSNB montre notamment du doigt les médias sociaux pour cette chute de la santé mentale chez les jeunes. Les élèves de la 6e à la 12e année y passent d’ailleurs plus de temps. Plus de 61 % y consacrent au moins trois heures par jour, comparativement à 47,7 % en 2021-2022. Au moins 14 % reconnaissent y passer plus de sept heures quotidiennement.

Pour Stéphane Robichaud, il ne faut pas simplement diminuer le temps d’écran. Il faut plutôt le remplacer par autre chose puisque, selon le CSNB , les jeunes ne dorment pas assez, ne font pas assez de sport et pourraient participer à plus d’activités sociales.

Je crois qu’il est important de ne pas seulement considérer ce qu’on veut diminuer, mais aussi de regarder ce qu’on veut intégrer dans le quotidien des jeunes de nos communautés , a indiqué M. Robichaud en entrevue à l’émission La matinale.

Sur une note plus positive, le directeur général de l’organisme note que de moins en moins de jeunes fument ou vapotent au Nouveau-Brunswick.

