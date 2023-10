Un résident de Bécancour âgé de 74 ans s'est donné comme mission de faire rire les aînés, car il trouvait qu'il manquait d’activités humoristiques dans les résidences. Son initiative est tellement appréciée que son calendrier se remplit avec des demandes qui viennent même de l’extérieur de la région.

Après une carrière d'inhalothérapeute, Jacques Poulin est devenu humoriste et son auditoire de choix se trouve dans les résidences pour personnes âgées.

Il a eu cette idée en consultant les horaires d’activité. Lundi : bingo, mardi : les cartes, mercredi : la pétanque et ainsi de suite. Tous les jours du mois sont occupés, mais, dans aucune place, il y avait de l'humour.

J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à conter des histoires.

M. Poulin offre une heure d'histoires drôles. Rien de vulgaire, rien de déplacé , précise-t-il, ce qui ne l’empêche pas de déclencher de nombreux rires.

Rire est non seulement agréable, mais bon pour la santé, comme l’explique le médecin de famille qui pratique à Shawinigan, le Dr Frédéric Picotte. Lorsqu’on fait rire les gens qui sont stressés, on a tout de suite quelque chose qui se passe au niveau du cerveau; on va commencer à réduire les hormones et neurotransmetteurs de stress et on va augmenter les neurotransmetteurs de bonheur, donc la sérotonine, la dopamine , explique-t-il. Le Dr Picotte ajoute que le rire entraîne une meilleure qualité de sommeil, moins de dépression et moins de douleurs .

Je prescris le rire! Y'a pas d'effets secondaires. Des fois, peut-être, [de petits problèmes à] la mâchoire ou des fuites urinaires, mais c'est pas grave! Le bénéfice que vont en retirer les gens est encore plus grand , dit-il.

Des bienfaits pour les spectateurs, comme pour lui

Les bienfaits ne sont pas à sens unique. Moi je trouve ça motivant! Je pars d'ici, j'ai le coeur léger, j'ai le goût de chanter , affirme Jacques Poulin.

L'humoriste offre cette garantie : Si ça ne rit pas, c'est gratuit! À ce jour, ce n'est toujours pas arrivé.

Mardi, Jacques Poulin effectuait sa 50e prestation devant un public visiblement conquis et il en a une vingtaine d'autres prévues d’ici le 8 mars.

D’après le reportage de Marie-Ève Trudel