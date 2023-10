Essence plus chère à Québec : les stations-service devront se justifier

Dans un rapport publié mercredi, la Régie de l’énergie confirme que « depuis 2021, le niveau des prix de l’essence ordinaire dans la région de la Capitale-Nationale est plus élevé, en moyenne, que dans presque toutes les autres régions du Québec ».

En septembre, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, avait donné le mandat à la Régie de l'énergie de se pencher sur les marges de profit qu'engrangent les stations-service de la grande région de Québec.

La Régie mentionne dans son rapport que les facteurs qui ont une influence sur le prix affiché à la pompe – le prix de l’essence à la rampe de chargement, le montant des taxes et le coût de transport – varient peu d’une région à l’autre. Or, l'écart entre les prix de l’essence de la région de la Capitale-Nationale, des régions environnantes et des autres régions s’explique par une marge de détail estimée plus élevée dans la Capitale-Nationale , selon le constat de la Régie.

Ces marges s’apparentent maintenant à celles habituellement observées dans les régions éloignées , d’après ce rapport.

Les marges au détail sont au-dessus de la moyenne du reste du Québec depuis 2021.

La marge de détail estimée nette moyenne des essenceries de la Capitale-Nationale est passée de 4,0 cents/litre à 10,27 cents/litre en deux ans.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Concentration des grands groupes

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont convié les médias mercredi pour commenter le rapport qui confirme les disparités des prix de l’essence entre la Capitale-Nationale et le reste du Québec.

Publicité

Ce qu'on note, c'est que la marge des détaillants est plus élevée dans un contexte où, depuis quelques années, il y a une plus grosse concentration des essenceries de Québec , a mentionné Pierre Fitzgibbon.

Depuis 2019, la part de marché détenue par les cinq plus grands distributeurs a progressé de dix points de pourcentage pour s’établir, en 2022, à près de 85 % du volume des ventes d’essence dans la région de la Capitale-Nationale , a aussi précisé la Régie dans son rapport. On y trouve donc une plus forte concentration des parts de marché, ce qui leur donne vraisemblablement plus d’influence sur l’établissement des prix , peut-on lire également.

Le ministre Fitzgibbon a convoqué des représentants des cinq grandes enseignes présentes dans la Capitale-Nationale pour comprendre davantage ce qui justifierait cette marge additionnelle .

Les cinq détaillants sont Couche-Tard, Harnois Énergies, Costco Wholesale Canada, Sobeys et Pétroles Cadeko.

Il a aussi contacté le ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, pour demander au Bureau de la concurrence à Ottawa de se pencher de manière approfondie sur la situation dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Fitzgibbon aimerait aussi que les données disponibles sur la Régie de l’énergie soient plus faciles à comprendre pour les consommateurs afin qu’ils soient au courant des différences de marges d’une région à l’autre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Imposer un prix?

Techniquement, le ministre de l’Énergie peut fixer un prix maximum, mais on ne veut pas aller là pour l’instant , a assuré le ministre Fitzgibbon.

Fixer un prix plafond, techniquement, tout le monde s’en va au plafond. Je n’irais pas jouer sur les prix. […] Ce n’est pas au gouvernement non plus de légiférer. Mais le gouvernement doit tenir compte de la population qui était fâchée et il faut qu’il y ait un processus pour comprendre ce qui se passe , a-t-il fait valoir.

Le document confirme que oui, dans la Capitale-Nationale, la marge de profit est toujours plus élevée, mais également dans Chaudière-Appalaches , a fait savoir le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui attend un autre rapport complet sur Chaudière-Appalaches et sur ses sous-régions.

« Il y a trop de stations d'essence », croit le député Samuel Poulin.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. « Il y a trop de stations d'essence », croit le député Samuel Poulin ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (« Il y a trop de stations d'essence », croit le député Samuel Poulin. 10 minutes 25 secondes) Durée de 10 minutes 25 secondes 10:25

La Régie de l’énergie va d’ailleurs poursuivre son analyse en épluchant les prix dans toutes les autres régions du Québec.