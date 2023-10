Des parents du Cap-Breton et de la vallée d’Annapolis en Nouvelle-Écosse doivent faire preuve de flexibilité car beaucoup de trajets d’autobus scolaires sont annulés depuis septembre par manque de chauffeurs dans ses régions.

Dans la municipalité régionale du Cap-Breton, certains parents s’inquiètent des nombreuses journées d'école manquées pour des élèves ou des absences au travail pour les parents.

Nous devons réorganiser notre horaire pour être parfois en retard au travail et je sais que certains parents prennent simplement une journée entière de congé , confie Evan McNeil, qui a deux fils dans deux écoles différentes.

Au cours des neuf derniers jours d'école, il rapporte que le bus a été annulé quatre fois.

Le Centre régional d'éducation Cap-Breton-Victoria reconnaît avoir besoin de chauffeurs occasionnels pour remplacer le personnel malade ou absent.

À ce stade de l'année dernière, nous n'avions eu que 3 annulations de bus, alors que cette année, nous en avons eu 22 , dit le directeur des opérations, Lewis MacDonald.

Nous n'avons tout simplement pas assez de chauffeurs remplaçants pour combler ces absences en ce moment.

Il est conscient que la situation est difficile à gérer pour certains parents, mais il s'attend à voir davantage de postes vacants comblés au cours des deux prochaines semaines.

Nous recrutons, interviewons et formons constamment de nouveaux chauffeurs et dès que nous pouvons les inscrire sur notre liste, ils travaillent presque tous les jours.

Les responsables du Centre régional d'éducation de Cap-Breton-Victoria ont déclaré qu'il y avait eu 22 annulations jusqu'à présent cette année, contre seulement trois l'année dernière.

Le Centre régional d'éducation de la vallée de l'Annapolis (AVRCE) a le même problème et a été forcé d'annuler des centaines de trajets d’autobus scolaire depuis le début des cours parce qu'il ne dispose pas de suffisamment de chauffeurs.

Nous connaissons une pénurie de personnel, en particulier de chauffeurs remplaçants qui assurent les itinéraires lorsque les chauffeurs permanents sont absents , explique Kristen Loyst, chargée de communication de l'AVRCE. Nous avons également des postes vacants de chauffeurs à temps plein.

Le Centre régional d'éducation de la vallée de l'Annapolis a lancé une campagne de recrutement pour embaucher de nouveaux employés le plus rapidement possible. Entre-temps, tout le personnel qui a les compétences appropriées couvre les trajets d'autobus sans chauffeurs et les responsables reconfigurent les itinéraires pour les diviser entre les chauffeurs présents.

Nous avons dû annuler en moyenne 9 à 13 itinéraires par jour pour amener les enfants à l'école , admet Cindy Courtney, conductrice d'autobus scolaire dans le comté d'Annapolis.

Le conseil scolaire essaie de diffuser les notifications la veille afin que les parents puissent être mieux préparés, mais souvent cela n'arrive pas.

L'embauche de nouveaux chauffeurs est difficile en partie à cause de l'horaire atypique.

Elle sait qu’il faut plus de personnel, mais remarque que les candidats ne sont pas simples à trouver. Les heures de travail des chauffeurs sont fractionnées, soit deux heures et demie le matin et deux heures et demie l'après-midi.

Tout le monde retrousse ses manches , assure une autre conductrice, Dawn Wenzel, qui elle travaille dans l'ouest du comté de Kings. Et j'espère simplement que nous pourrons trouver davantage de personnes qui veulent venir rejoindre notre équipe.

Nous avons demandé au Conseil scolaire acadien provincial si le transport scolaire de ses établissements était affecté par la pénurie de chauffeurs et nous publierons leur réponse lorsque nous la recevrons.

Avec les informations de Paul Palmeter et Mattew Moore de CBC