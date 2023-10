Une centaine de membres du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI) se sont rassemblés au centre-ville d’Ottawa pour protester contre Canada Vie, le nouvel administrateur du Régime de soins de santé de la fonction publique.

Depuis que les employés de la fonction publique ont changé d'administrateur, en juillet dernier, des voix s'élèvent pour dénoncer les longs délais de remboursement, les lacunes en matière de service à la clientèle ainsi que le fait que certains médicaments et traitements ne sont plus couverts.

Malheureusement, là, ça commence par un Phénix 2.0 , lance Marc Brière, le président du SEI , en faisant allusion aux ratés du système de paie fédéral.

Ce dernier s’explique mal pourquoi le nouvel administrateur du Régime de soins de santé de la fonction publique connaît tant de problèmes.

Ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils [les employés de Canada Vie] ont eu 18 mois pour se préparer.

M. Brière affirme qu’il a fait part de la situation au gouvernement.

Marc Brière, président Syndicat des employé-e-s de l'Impôt

Le gouvernement a dit qu’il y a eu de l'amélioration. Il y en a peut-être eu une, mais je peux vous dire que nous, on continue à recevoir des courriels et des téléphones de nos membres qui sont enragés, qui sont découragés. Je reçois même des messages de retraités qui ne savent plus où se tourner , peste-t-il.

Il faut que le Conseil du Trésor mette ses culottes et puis qu’il pousse beaucoup plus fort sur Canada Vie. Il faut que ça change rapidement. C'est rendu une question de santé-sécurité de nos membres.

Anita Anand réfute le Phénix 2.0

Pour sa part, la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a affirmé mercredi que les longs délais d’attente pour parler à un agent de Canada Vie sont inacceptables .

Tout le monde doit pouvoir accéder à ses avantages , dit-elle.

La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand (Photo d'archives)

Elle réfute toutefois l'affirmation de M. Brière selon laquelle il s'agirait d'un Phénix 2.0 .

Nous avons appris les leçons de Phénix. J’étais la ministre de l’Approvisionnement. Je connais ces problèmes-là.

La ministre Anand affirme qu’elle va veiller à assurer un suivi auprès de Canada Vie pour que la situation s’améliore.

