Des invités prestigieux pour le 65e téléthon Le Noël du pauvre

Bruno Pelletier, Martine St-Clair, Fred Pellerin participeront au téléthon Le Noël du pauvre le 24 novembre. Ils ne seront pas les seuls. Plus d’une vingtaine d’artistes monteront sur la scène de la salle J.-Antonio-Thompson pour le 65e anniversaire du rendez-vous de solidarité.

La distribution est imposante cette année. Dan Bigras, Tire le Coyote, Marie-Élaine Thibert, Gabrielle Fontaine, la révélation Radio-Canada Joseph Sarenhes, la gagnante de La Voix Sophie Grenier ainsi que la comédienne et interprète Geneviève Alarie font également partie des invités de la soirée.

Anik St-Pierre, Julie Massicotte, Elvis Lajoie, des chorales d’enfants représenteront la région.

Pour son premier téléthon, l’animatrice Marie-Claude Julien sera épaulée par Alex Perron, Émilie Perreault et Rémi-Pierre Paquin. Ces deux derniers connaissent particulièrement bien la région. Émilie Perreault pour y avoir travaillé et Rémi-Pierre Paquin pour y avoir grandi.

Depuis quelques jours l’animatrice de l’émission Toujours le matin, Marie-Claude Julien, rencontre des gens qui ont recours au Noël du Pauvre. Elle révèle que ce moment est un des plus précieux pour elle et se dit reconnaissante que des gens acceptent de témoigner.

Elle constate que les dons seront essentiels cette année, particulièrement.

Ce qui m’a frappée, c’est de voir à quel point tous ceux que nous avons rencontrés, avec mes collègues Guylain Côté et Luc Lavigne, avaient été happés par une inflation complètement folle! Nos voisins de quartier, qui arrivaient difficilement, n’y arrivent tout simplement plus. Ils ressentent cette inflation partout, même au quotidien dans ce qu’ils reçoivent à l’année des banques alimentaires. Le temps des Fêtes s'annonce vraiment difficile.

La directrice de Radio-Canada Mauricie—Centre-du-Québec, Nancy Sabourin, est confiante que la région fera une fois de plus, preuve de solidarité.

Depuis 65 ans, le téléthon aide les familles dans le besoin au gré de nombreux contextes sociaux et économiques. Nous avons vécu des récessions, des périodes de chômage élevé, et cette année l'inflation. J'ai souvent constaté qu'en période plus difficile, les gens ont tendance à être encore plus généreux.