La voie de contournement de Lac-Mégantic suscite des inquiétudes en Beauce

Le début des travaux préliminaires de la voie de contournement suscite des inquiétudes parmi des élus de la Beauce et du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC). Ils veulent connaître l’impact qu'auront ces travaux sur la qualité de l’eau de la rivière Chaudière. Ils réclament aux ministres de l’Environnement des réponses à leurs questions, à leurs préoccupations environnementales.

Ouvrir en mode plein écran Claude Morin, maire de Saint-Georges, dans l’usine de traitement des eaux de la ville construite en 2005. « L’eau qui est traitée ici arrive de Lac-Mégantic. » Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

C’est notre eau et Dieu sait que c’est important! Le maire de Saint-Georges Claude Morin marche le long des bassins de l’usine de filtration des eaux de la ville, à travers la fenêtre on aperçoit la rivière Chaudière tout juste derrière. La ville de 35 000 personnes puise son eau potable dans la rivière dont la source est le lac Mégantic près de 80 kilomètres plus loin au sud.

Qui est responsable? Le provincial ou le fédéral? Qui va nous donner des garanties qu’il n’y aura aucun impact négatif sur la qualité de l’eau de la rivière Chaudière pendant et après la construction de la voie de contournement.

Ce dernier pense aux travaux de dénoyage prévus pour la construction de la voie ferrée qui nécessitera des pompages de 5,5 millions de litres d’eau par jour par 100 mètres d’excavations d’eau selon un rapport d’étude hydrogéologique d’Englobe de mai 2022. De l’eau qui sera rejetée dans la rivière Chaudière.

Les matières à l’intérieur du dynamitage pourraient contaminer l'eau , note Claude Morin qui n’est pas contre la voie de contournement disant comprendre la situation de Lac-Mégantic.

On ne veut pas créer un autre problème plus tard comme ce qui s’est passé il y a 10 ans , se rappelle-t-il alors que des hydrocarbures pétroliers s’étaient retrouvés dans la rivière Chaudière après la tragédie ferroviaire.

On avait été avisé par nos pompiers d’aller au plan B, on avait fermé l'eau de la rivière Chaudière, c’était une urgence, il y a eu des problèmes de contamination quelques jours après.

Ouvrir en mode plein écran Une image montrant le pétrole sur la rivière Chaudière le 8 juillet 2013. Photo : AFP / STEEVE DUGUAY

Préoccupations dans Beauce-Centre

Sur l’Île ronde de Beauceville, au centre de la rivière Chaudière, le préfet de la MRC de Beauce-Centre Jonathan Bolduc se rappelle des dernières inondations dans le secteur en 2019, mais aussi de celles de 1991 où le poste taxi avait frappé le pont avant sa destruction.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Bolduc est préfet de la MRC de Beauce-Centre. «On ne veut pas en réglant un problème en créer un autre. On ne veut pas que ça touche notre rivière Chaudière.» Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La destruction de 110 hectares de milieux humides pour la construction de la voie de contournement, chiffre estimé par la MRC du Granit, l’inquiète. Les milieux humides, ça agit comme des éponges, c’est un régulateur des eaux , explique-t-il.

Le conseil des maires de la MRC a d’ailleurs adopté une résolution en ce sens face à leurs vives inquiétudes .

Les milieux humides c’est la différence entre un désert ou un déluge, on y a goûté en masse dans la Beauce, on veut du gouvernement des garanties quant à la quantité et la qualité de l’eau dans la Chaudière.

La MRC du Granit, où se trouve Lac-Mégantic, a de son côté adopté une résolution à l’unanimité demandant à Transports Canada de préciser les méthodes d’atténuation de ces travaux.

Une lettre au ministre Charette

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a envoyé une lettre au ministre de l’Environnement du Québec Benoit Charette face aux inquiétudes de plusieurs membres de leur Conseil d’administration.

Ouvrir en mode plein écran Un milieu humide où devrait passer la voie de contournement à Lac-Mégantic. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Peut-on avoir un suivi temporel des changements de débit [de la rivière Chaudière], de la qualité d’eau de surface et souterraines , lance Véronique Brochu, directrice générale au Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) Comment ça va être fait? On va remettre en circulation dans notre réseau hydrographique plus d’eau , ajoute-t-elle.

On est une organisation neutre, on ne prendra pas position sur le dossier par contre mes acteurs ont besoin de soutien et je le demande.

Dans la lettre, le président du COBARIC Luc Proulx croit qu’une nouvelle station d’échantillonnage devrait être implantée en amont de la zone des travaux et que cette station, tout comme celle de Lac-Drolet, soit effective sur une base annuelle . L’objectif serait de connaître de façon précise les impacts des travaux sur la rivière Chaudière selon la lettre.

Par courriel, Transports Canada dit être sensible aux impacts environnementaux du projet. Il ajoute qu’une surveillance accrue des eaux sera effectuée, dont celles de la rivière Chaudière.

Le ministère de l’Environnement du Québec n'a toujours pas répondu à nos demandes d’entrevue et de commentaires face à ces inquiétudes environnementales.

Toujours dans le dossier de la voie de contournement de Lac-Mégantic, mais au niveau juridique, une injonction a été entendue mardi à la Cour du fédéral à Québec. Les douze demandeurs, des résidents expropriés, veulent voir un juge se pencher sur la construction de cette nouvelle route ferroviaire. Ils espèrent pouvoir y mettre fin.

Plusieurs de leurs inquiétudes concernent les dommages environnementaux qui seraient irréversibles selon eux.