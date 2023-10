Le besoin d’éducatrices et d'éducateurs dans les centres de la petite enfance ( CPE ) est criant. Les solutions qui ont été mises en place par le gouvernement, il y a deux ans, pour contrer la pénurie portent maintenant leurs fruits.

La chargée de projet aux communications du Parcours travail-études en petite enfance, Astrid Hédou, indique que l'initiative a permis d'accueillir près de 120 nouvelles recrues, au sein des CPE de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le programme de la reconnaissance des acquis et des compétences en petite enfance (RAC96) a quant à lui permis d’intégrer 17 nouveaux éducateurs, en Mauricie, et 22 au Centre-du-Québec.

Arrivée en renfort au pays

Maria Karina Rodas Alvarez est arrivée du Mexique, en 2017, en compagnie de son époux et de sa fille. Elle a fait ses études, à Sorel, et a complété le Parcours travail-études. Elle habite maintenant à Trois-Rivières et travaille comme éducatrice au CPE Le Cheval Sautoir.

Je suis prête, mais oui je suis prête à travailler

Elle fait partie des huit travailleurs recrutés par le CPE Le Cheval Sautoir, depuis l'entrée en vigueur des mesures incitatives de recrutement. Elle a maintenant sous sa responsabilité un groupe de poupons âgés entre 18 et 21 mois.

L'éducatrice raconte qu'elle a pu s'inscrire à la formation, puisqu'elle répondait au critère de francisation minimal exigé. Elle connaît d'ailleurs des candidates qui ont été refusées pour ce motif.

La directrice générale du CPE Le Cheval Sautoir, Nathalie Hébert, explique que sur les huit candidats recrutés depuis deux ans, quatre travaillent toujours au sein de l'établissement. Une autre personne s'est aussi replacée dans le réseau. Il y a quand même une portion de personnes qui avaient vraiment ça dans le cœur et dans le sang pour venir travailler avec les enfants. On est ravi de les accueillir. Il y a une autre portion de gens qui ont essayé puis qui se disent, oh ok, c'est une vraie job, c'est un vrai travail , explique-t-elle.

Une partie de la formation est d'ailleurs offerte en ligne. Maria Karina Rodas Alvarez raconte que c'est vraiment une formation très complète. Ça demande du temps et des efforts parce que c'est une formation condensée. Il y a beaucoup de travail et de devoirs à faire .

Bien que le projet d'alternance travail-études soit subventionné en partie, Nathalie Hébert souligne cependant que l'accueil et l'intégration des nouveaux candidats nécessitent une certaine énergie pour le personnel en place . Elle raconte que certaines éducatrices ont quitté certains CPE , puisqu'elles ont dû prendre trop rapidement des responsabilités d'éducatrices, sans avoir eu de formation à cet égard.

Ouvrir en mode plein écran La francisation est au cœur des critères de sélection. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Au-delà de certains enjeux, la directrice générale du CPE Le Cheval Sautoir observe que ces solutions permettent d'avoir parfois deux éducatrices dans un même local. Elle précise que cela permet de se concentrer un peu plus sur les enfants qui ont des besoins plus spécifiques.

Maria Karina Rodas Alvarez se réjouit de sa nouvelle vie, ça m'apporte de la joie et je suis vraiment contente de travailler ici .

Le Parcours travail-études en petite enfance a vu le jour en 2021 et cinq cohortes d'étudiants ont gradué au sein de la province. Le programme de la reconnaissance des acquis et des compétences en petite enfance (RAC96) a quant à lui débuté en mai 2022.

La formation du Parcours travail-études est offerte dans 37 Cégeps au Québec dont le Cégep de Trois-Rivières. Une nouvelle cohorte d'étudiants est sur le point de démarrer, le 6 novembre.