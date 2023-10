Il y a 20 ans, le 26 octobre 2003, Les Cowboys Fringants remportaient leur premier trophée de groupe de l’année au Gala de l’ADISQ. Nos archives témoignent de l’ascension fulgurante de ce groupe au début des années 2000 et de l’attachement du public qui n’a jamais faibli depuis.

C’est durant les années 1996 et 1997 que se forme le groupe repentignois Les Cowboys Fringants, qui se compose du chanteur Karl Tremblay, du guitariste et parolier Jean-François Pauzé, de la multi-instrumentiste et compositrice Marie-Annick Lépine, du batteur Jérôme Dupras ainsi que de Dominique Lebeau, qui en sera le batteur jusqu’en 2007.

La musique des Cowboys Fringants tourne d’abord dans les radios étudiantes des cégeps et dans les radios communautaires avant de se faire entendre dans les radios commerciales montréalaises.

Le 8 mai 2000, à l’émission Les Trois Mousquetaires, le comédien et animateur Louis-Georges Girard s’entretient avec le chanteur Karl Tremblay après une prestation en studio.

2:13 Entrevue avec Karl Tremblay, le chanteur du groupe Les Cowboys fringants, à la suite d’une prestation à l’émission «Les Trois Mousquetaires». Ce sont les débuts du groupe alors qu’il commence à se faire connaître avec son disque «Motel Capri». Animateur : Louis-Georges Girard.

Le groupe commence alors à se faire connaître avec son disque Motel Capri.

En 2002 paraît l’album Break syndical, qui obtiendra un énorme succès avec des chansons engagées comme En berne, festives comme Salut mon Ron et Joyeux calvaire, ou encore des balades touchantes comme Mon chum Rémi et Toune d’automne.

Les Cowboys Fringants se produisent partout à guichets fermés et font un malheur lors de plusieurs festivals comme les Francofolies de Montréal et le Festival d’été de Québec.

Un tournant important est marqué avec leur prestation au Centre Bell le 29 décembre 2003.

En remplissant à pleine capacité le Centre Bell, Les Cowboys Fringants venaient couronner de belle façon leur tournée "Break syndical".

Au Téléjournal, le lendemain du concert, le journaliste Luc Lapierre présente un reportage sur l’engouement des jeunes pour Les Cowboys Fringants.

2:16 Reportage de Luc Lapierre sur l’engouement des jeunes pour le groupe musical Les Cowboys Fringants, qui se produit au Centre Bell.

Assister à un spectacle des Cowboys Fringants, c’est participer à un immense party qui déménage, constate le journaliste. La foule enthousiaste sautille et trépigne au son des coups d’archet de la virtuose Marie-Annick Lépine.

Publicité

En février 2005, le groupe entame une autre tournée au Québec quelque temps après la sortie de son album La Grand-Messe.

À l’instar de Break syndical, le disque La Grand-Messe, sorti en novembre 2004, contient le même savant mélange de balades sensibles comme Les étoiles filantes et aborde également des thèmes sociaux et politiques.

Les jeunes musiciens comptent déjà trois Félix de groupe de l’année.

2:44 Reportage de la journaliste Louise Rousseau sur le succès du groupe Les Cowboys Fringants. Le bulletin de nouvelles est animé par Céline Galipeau.

La journaliste Louise Rousseau leur consacre un reportage le 5 février 2005 au Téléjournal.

Le secret de leur succès, leur sens aigu du party et un message qui plaît. Dans leurs chansons, on discute [de questions] d’équité, de développement durable, de souveraineté et de protection de l’environnement. Leur tour de chant est presque un manifeste.

La jeunesse française ne résiste pas non plus au charme des Cowboys Fringants. Le 23 novembre 2009, au Téléjournal, le correspondant Maxence Bilodeau présente un reportage sur la tournée du groupe en France.

3:06 Reportage du journaliste Maxence Bilodeau au sujet du succès des Cowboys Fringants en Europe. Le bulletin de nouvelles est animé par Céline Galipeau.

À Lyon, le journaliste assiste au concert des Cowboys Fringants avec 4500 Lyonnais venus entendre ce groupe québécois. Fait remarquable, le groupe obtient de grandes réussites même s’il ne tourne pas dans les radios commerciales. C’est avec le bouche-à-oreille et Internet qu’il conquiert de nouveaux admirateurs.

Ici, le succès s’explique par l’intérêt qu’il a vu à demeurer authentique.

Ça nous sert beaucoup plus de garder notre originalité québécoise et notre accent que d’essayer de commencer à parler à la française.

Les Cowboys conservent non seulement leur accent mais aussi les expressions et les références culturelles québécoises.

Le 27 octobre 2016, à l’émission En route vers l’ADISQ, le chanteur Vincent Vallières s’entretient avec les membres du groupe.

15:42 Le chanteur Vincent Vallières mène une entrevue avec les membres du groupe Les Cowboys Fringants. Il est question de leur parcours, de leur carrière et de leur apport à la musique québécoise. Karl Tremblay, Jérôme Dupras, Jean-François Pauzé et Marie-Annick Lépine.

Karl Tremblay, Jérôme Dupras, Jean-François Pauzé et Marie-Annick Lépine reviennent sur leurs débuts modestes, sur les événements qui les ont marqués, sur leur chimie et sur leurs rêvés réalisés.

La base, c’est vraiment [les membres du] public. C’est eux qui nous ont permis de signer notre premier contrat de disque, c’est eux qui ont appelé les radios. Ça part vraiment de l’amour que le public nous a porté dès nos débuts.

Cet amour indéfectible les porte et les soutient encore aujourd’hui.