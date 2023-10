La Gaspésie se penche sur sa biodiversité

Une vingtaine d'intervenants représentant divers organismes gaspésiens se sont réunis mardi à Gesgapegiag pour une consultation portant sur le Plan nature 2030.

Ce plan provincial a été annoncé par Québec à l'occasion de la 15e Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, communément appelée COP15, qui s’est tenue à Montréal en décembre 2022.

Mandaté par Québec pour contribuer à l’élaboration de ce plan, le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie a convié les acteurs régionaux afin de connaître leur opinion sur le Plan nature 2030 et de leur permettre de formuler leurs recommandations ou préoccupations.

Quatre axes du Plan nature 2030 : Protéger et restaurer la biodiversité afin d’assurer la résilience des écosystèmes et bonifier l’accès des Québécois à la nature; Encourager les pratiques durables qui favorisent la biodiversité; Agir sur les facteurs indirects de la perte de biodiversité en faisant participer l’ensemble des acteurs à tous les niveaux; Collaborer avec les communautés autochtones et la société civile pour conserver la biodiversité.

L’idée c’est d’avoir une rétroaction de la population gaspésienne, explique le chargé de projet du Plan nature 2030 au Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie , Michel Chouinard.

Michel Chouinard est chargé de projet du Plan nature 2030, au sein du Conseil régional de l'environnement Gaspésie.

M. Chouinard explique que les 17 conseils régionaux de l’environnement de la province organisent tous ces jours-ci des consultations similaires et doivent, par la suite, produire un rapport au gouvernement provincial pour faire état des préoccupations régionales.

Québec a déterminé des axes, des cibles, mais les objectifs ne sont pas diffusés encore, justement parce qu’on veut que les opinions régionales influencent la facture finale du Plan nature 2030.

Le gouvernement, face à ces consultations, peut changer certaines orientations de son Plan nature d’où la nécessité de consulter la population , ajoute-t-il.

Un plan provincial à saveur régionale?

Un certain nombre d’intervenants ont d’emblée fait part de leur volonté de pouvoir régionaliser les objectifs provinciaux en matière de protection de la biodiversité et d’éviter un plan provincial mur à mur.

Le directeur du Comité ZIP Gaspésie, Antoine Bonhomme, fait valoir que les défis pour protéger la biodiversité ne sont pas les mêmes à Montréal et en Gaspésie.

Antoine Bonhomme croit que la stratégie provinciale en matière de protection de la biodiversité doit tenir compte des spécificités régionales.

Nous, les enjeux d’îlots de chaleur, par exemple, ce n’est pas quelque chose qui nous préoccupe autant qu’ailleurs , affirme-t-il.

Il y a vraiment un désir de pouvoir régionaliser les actions, on aimerait avoir plus de liberté, plus de pouvoir pour faire des choix régionaux qui sont adaptés à nos différentes réalités.

Le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, abondait également en ce sens.

Dans toutes les politiques gouvernementales, on doit toujours tenir compte des spécificités régionales, c’est vrai en santé, mais c’est aussi vrai dans la protection de la biodiversité

Le directeur régional de santé publique pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Dr Yv Bonnier-Viger, estime que la protection de la biodiversité devrait être régionalisée.

Le Dr Bonnier-Viger explique avoir pris part à cette consultation parce que les enjeux de santé et de biodiversité sont interreliés.

La perte de biodiversité, tout comme les changements climatiques, est le résultat de l’activité humaine et l’environnement dans lequel on vit a une influence majeure sur notre santé , affirme-t-il. C’est important d’expliquer à la population qu’une perte de biodiversité appauvrit l’environnement dans lequel on vit et a un effet sur notre santé et notre bien-être.

La biodiversité, importante pour l'économie

Au-delà de la santé humaine, la vitalité de l'industrie touristique gaspésienne est aussi intimement liée à la protection de la biodiversité, selon le directeur du développement et du tourisme durable de Tourisme Gaspésie, Jean-Philippe Chartrand.

Ce dernier croit qu'une perte de biodiversité pourrait nuire à l'industrie touristique gaspésienne.

La biodiversité est un élément clé du tourisme en Gaspésie. (Photo d'archives)

Ceux qui sont intéressés par des séjours nature, de l’écotourisme, du tourisme d’aventure cherchent aussi des lieux peu perturbés , explique M. Chartrand. Donc, une fois qu’on perd de la biodiversité ou des éléments de notre territoire qui contribuent à cette signature, les gens peuvent délaisser la destination et ça aura un impact forcément sur l’économie régionale.

Nos visiteurs viennent dans la région pour les caractéristiques naturelles du territoire donc on est sensible à ces enjeux.

La conseillère en aménagement et vie syndicale à la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Gaspésie–Les Îles, Karina Espinoza-Rivière, indique que la biodiversité est aussi vitale pour une agriculture durable.

L’agriculture, ça se fait dans la nature, notre outil principal de production c’est la terre, et il faut en prendre soin , indique-t-elle. Le Plan nature 2030, c’est un peu une continuité de ce qu’on fait déjà. On a plusieurs projets à la fédération régionale qui touchent la biodiversité, que ce soit en parlant de milieux humides, d’agriculture régénératrice, donc de changer les habitudes, les façons de faire pour mieux s’adapter à la nature.

Le déclin des stocks de plusieurs espèces marines, dont la crevette, témoigne de l'importance de préserver durablement la biodiversité, notamment pour des raisons économiques, estime le porte-parole du comité ZIP. (Photo d'archives).

De son côté, le directeur du Comité ZIP , Antoine Bonhomme, souligne que la biodiversité n’est pas seulement terrestre, mais également marine, et que celle-ci est liée à la pérennité de l’industrie des pêches. On le voit avec divers enjeux actuellement, par exemple la crevette, la biodiversité est un point fort de l’économie de la Gaspésie, donc on a plusieurs motivations pour nous d’être ici aujourd’hui , lance-t-il.

Consulter les Mi’gmaq… en français

Par ailleurs, la façon de consulter les communautés mi’gmaw de la Gaspésie a été remise en question mercredi.

La journée qui se tenait sous forme de tables rondes et d’échanges de groupe se déroulait en français. Une traductrice qui devait être présente a annulé sa participation à la dernière minute, a indiqué le chargé de projet, Michel Chouinard.

Scott Metallic, qui représentait le Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi, a fait valoir, en anglais, qu’il était difficile pour les Mi’gmaq de se sentir véritablement inclus dans un processus de consultation en français, alors que plusieurs ne maîtrisent pas la langue.

Scott Metallic (à gauche sur la photo) a indiqué que l'utilisation de la langue française décourage plusieurs Mi'gmaw à prendre part aux consultations, même s'ils estiment avoir un grand rôle à jouer en matière de protection de la biodiversité.

On a demandé la documentation en anglais au ministère de l’Environnement, mais ils nous ont dit que ce n’était pas prévu pour les consultations générales , a déploré le chargé de projet Michel Chouinard. Il va y avoir des consultations spécifiques pour les communautés des Premières Nations plus tard.

Après le premier atelier de la journée, M. Chouinard a indiqué vouloir réajuster le tir , notamment en faisant lui-même la traduction des questions soumises lors des tables rondes.

Les participants ont également tenté de trouver des solutions en proposant la mise en place d’une table de discussions où les participants bilingues pourraient se rassembler pour favoriser l’inclusion des anglophones.