À Toronto, au premier jour de son témoignage, Peter Nygard affirme à la barre de son procès qu'il était facile de sortir de la suite privée de son atelier torontois, contrairement à ce que soutiennent ses accusatrices. Le créateur de mode canadien de 82 ans est accusé d'avoir agressé, entre 1986 et 2005, 5 femmes, dont une mineure, dans l'ancien quartier général de sa défunte entreprise dans la métropole.

Les plaignantes affirment qu'elles ont été agressées dans la suite privée de Peter Nygard au cinquième et dernier étage de son atelier de mode de la rue Niagara, au centre-ville de Toronto.

L'une d'elles avait même comparé la chambre à un sordide donjon sexuel . D'autres avaient dit que les portes sans poignées étaient dissimulées derrière un mur et qu'on y accédait grâce à un code ou un bouton pressoir, si bien qu'elles y étaient prisonnières.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard, qui fait face à 6 accusations de nature sexuelle, a entamé son témoignage à la barre de son procès le 25 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

L'avocat de la défense, Brian Greenspan, avait déjà expliqué dans son plaidoyer de mardi que la suite n'avait rien d'un repère, mais qu'il s'agissait d'une chambre qui reflétait à l'époque les origines finlandaises de son client.

Jeux de portes compliqués

Croquis à l'appui, Peter Nygard explique au jury que la suite possédait en fait trois portes de sortie sans compter l'issue de secours et que l'on pouvait y entrer par son bureau adjacent, la toilette et la réception.

Il reconnaît en revanche que les portes ne s'ouvraient pas toutes de la même façon.

La porte de la réception était par exemple cachée derrière un miroir et elle était sans poignée à l'extérieur. Elle s'ouvrait bien grâce à un code au bureau de la secrétaire.

La même porte était en revanche munie d'une poignée en forme de racine ou de branche à l'intérieur et elle pouvait aussi s'ouvrir grâce à un bouton près de la table de chevet dans la chambre.

Toutes les portes de la toilette qui donnaient sur l'espace public de l'étage ou sur la chambre comportaient en revanche des poignées.

Peter Nygard ne se souvient pas néanmoins si la porte menant au salon d'affaires Berlin était horizontale et à glissières et si elle disparaissait dans le mur comme lui suggère Me Greenspan.

On ne pouvait toutefois pas accéder, selon lui, à la chambre par cette porte sans passer par la réception.

La sortie de secours était située près de la toilette, qui avait deux portes. Elle n'était pas une bouche circulaire ouverte sur le plancher près du lit sans couvercle ni barrière, comme l'avait affirmé la plaignante numéro 5.

C'est ridicule, un trou dans le plancher , répond Peter Nygard à son avocat.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard a admis qu'il éprouve depuis 4 ans des trous de mémoire et des problèmes de vision et d'audition. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard explique par ailleurs que les portes devaient être sécurisées pour sa sécurité personnelle et pour délimiter l'espace public du cinquième étage de la zone privée de ses appartements lorsqu'il a rénové l'édifice en 1987 après l'avoir acheté trois ans plus tôt.

Il se souvient du code pour accéder à sa suite de la réception comme étant un code facile à retenir , soit 1234.

Il ajoute qu'il n'y avait pas vraiment de gardien de sécurité en poste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais plutôt un vigile de nuit et que les concierges faisaient toujours le ménage la nuit, si bien que l'édifice n'était jamais déserté.

L'atelier de mode était en tout temps occupé, même le soir, lorsque des acheteurs potentiels venaient à Toronto voir mes collections dans les salles de montre , dit-il avec fierté.

Peter Nygard affirme toutefois qu'il passait seulement deux mois et demi par année à Toronto, parce qu'il était toujours en voyage pour affaires ou à ses résidences de Los Angeles ou des Bahamas.

Aucune escapade sexuelle

Juste avant le déjeuner, la défense de Peter Nygard l'avait amené à parler justement de sa propriété aux Bahamas, qu'il avait acquise pour bénéficier d'avantages fiscaux au début des années 1970 à la suggestion de son mentor, Nathan Jacobs.

Étant donné que je voyageais souvent pour le travail, j'avais décidé de m'acheter une propriété dans l'archipel , dit-il en précisant qu'il voulait devenir un résident permanent des Bahamas, un statut qu'il a obtenu à la fin des années 1970.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard, sous le regard du procureur Neville Golwalla, assis à gauche, était passionné lorsqu'il était question de ses succès en affaires. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard souligne qu'il avait bien des employés aux Bahamas, mais que ceux-ci s'occupaient de sa résidence.

Il y en avait en revanche très peu issus du monde de la mode, puisqu'il travaillait à distance avec ses entreprises à Winnipeg, Montréal, Toronto et Los Angeles.

Il nous arrivait parfois d'organiser des défilés de mode dans l'île pour des œuvres de charité, mais c'est tout , poursuit-il en ajoutant qu'il vivait dans les Caraïbes de 6 à 7 mois par année à l'époque.

Me Greenspan en avait profité pour lui rappeler l'une des allégations d'une plaignante, qui a déclaré dans son témoignage que la résidence de Nygard's Key servait à y organiser des fêtes et notamment des orgies.

C'est dingue de dire des choses pareilles , avait répliqué Peter Nygard à son avocat.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Brian Greenspan compte interroger son client durant au moins deux jours. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il explique que son île n'a jamais eu de caverne pour escapades sexuelles et que ce qu'il convient d'appeler des grottes faisait partie en fait du design des différents bungalows qu'il avait fait construire au cours des années autour de sa somptueuse villa.

Il y avait un sauna comme en Finlande avec de l'eau très froide pour se rafraîchir , précise-t-il.

Il avait dit que ses parents à leur retraite venaient séjourner dans l'archipel durant l'hiver et qu'ils passaient du temps à son chalet sur le lac Falcon, au Manitoba, durant l'été.

Laborieux parcours de carrière

Plus tôt dans la matinée, Peter Nygard a raconté qu'il était né en 1941 en Finlande et que ses parents avaient immigré au Canada après la guerre pour s'installer au Manitoba.

Il a souligné que sa famille avait vécu dans la pauvreté dans une maison sans eau courante ni électricité.

Peter Nygard a affirmé qu'il avait cumulé plusieurs emplois à l'adolescence, comme camelot de journaux d'abord, puis comme assistant dans une manufacture de textiles, où il porte un premier intérêt à la mode.

Il a déclaré qu'il avait obtenu un travail de suppléant dans la gérance d'un premier magasin à rayons à Winnipeg avant d'entrer à l'université dans l'État du Dakota du Nord.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard paraissait frêle et fatigué à la fin de son premier jour de témoignage à la barre de son procès. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il a spécifié qu'il avait ensuite été embauché dans l'entreprise de vêtements de Nathan Jacob, dont il deviendra le principal actionnaire à la mort de son mentor.

Nathan n'avait que des filles, j'étais devenu le fils qu'il n'avait pas eu , se souvient-il, la voix chevrotante.

Peter Nygard explique que la compagnie adoptera le nom de TanJay, puis celui de Nygard International à la naissance de son premier enfant, en 1977.

Son avocat a toutefois dû lui remémorer la date de naissance de sa fille Bianca après les longues hésitations de son client.

Je ne recommande à personne de vieillir , a-t-il ajouté. Il a précisé que ses deux premières collections portaient le nom de ses filles Bianca et Elia.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Brian Greenspan s'est fait interrompre par la Couronne qui lui a demandé d'abréger son interrogatoire pour en venir rapidement aux faits qui sont reprochés à son client. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard a ajouté qu'il était un bourreau de travail et qu'il a bâti un empire de vêtements pour dames en ouvrant des manufactures à Montréal, puis à Toronto. Le design était toute ma vie , poursuit-il.

Il a expliqué la façon dont il a repris la compagnie de Nathan Jacob en ajoutant à son entreprise de Winnipeg d'autres lieux de production à Montréal d'abord dans les années 1970, puis à Toronto dans les années 1980.

Il a déclaré que sa compagnie avait des ateliers de couture au Japon et à Hong Kong et qu'il convoitait le marché américain.

Il a précisé qu'il a préféré s'installer en Californie plutôt qu'à New York, même si la métropole américaine était le premier endroit de production textile aux États-Unis à l'époque.

Des manières de vie saines

L'octogénaire a expliqué que le travail et un style de vie sain sont le secret de sa réussite. Je ne faisais que travailler, je ne me droguais pas, je ne buvais pas et je prenais soin de mon corps , souligne-t-il.

Il a admis qu'il a tenté d'inculquer le même style de vie sain à ses gestionnaires. Nous sommes devenus la première compagnie sans tabac au monde, puis sans sucre , a-t-il dit fièrement.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard, ses avocats et la procureure Ana Serban au lutrin devant le juge Goldstein, de la Cour supérieure de l'Ontario, lors du réquisitoire de la Couronne à l'ouverture du procès. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il a confirmé ce que la plaignante numéro 3 avait dit à ce sujet. Oui, je donnais 10 000 $ à mes employés et mes amis pour qu'ils cessent de fumer , a-t-il avoué en disant qu'ils devaient toutefois lui remettre l'argent s'ils recommençaient à fumer.

Côté vie privée, Peter Nygard a admis qu'il s'est marié à 28 ans, en 1969, mais que son mariage n'a duré que trois ans et qu'il n'a pas eu d'enfant de sa femme.

J'étais marié à mon entreprise et cela me brisait le cœur de voir ma femme m'attendre tous les soirs que je rentre du travail , a-t-il expliqué.