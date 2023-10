T.-N.-L. : la seule banque de Bonavista va fermer ses portes

La Banque Scotia a annoncé son intention de fermer sa seule succursale à Bonavista, à Terre-Neuve-et-Labrador, laissant aux résidents et aux entreprises des options bancaires limitées dans la région.

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole de la Banque Scotia a déclaré qu’elle délocalisera ses services personnalisés à sa succursale de Clarenville le 19 septembre 2024, en raison de l’évolution des préférences des clients et de l’augmentation des services bancaires quotidiens en ligne .

La nouvelle a été reçue comme un choc par le maire de Bonavista, John Norman, qui a dit l’avoir appris vendredi dans un courriel.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de la ville de Bonavista, à T.-N.-L., John Norman, a appris la nouvelle par courriel vendredi. Photo : Lindsay Bird/CBC

Cette succursale de la Banque Scotia à Terre-Neuve a toujours été incroyablement occupée. Vous faites souvent la queue pendant 20, 30, 45 minutes

Pour mieux servir leurs clients

Le maire soutient que le courriel qu’il a reçu de la Banque Scotia, qui opère dans la ville depuis près de 100 ans, mentionne que la succursale ferme pour mieux servir leurs clients .

Nous n’avons jamais imaginé qu’une région comptant des milliers et des milliers de clients de la Banque Scotia se verrait dire : ''Pour mieux vous servir, nous n’offrirons aucun service''. C’est complètement ridicule , a soutenu John Norman.

Les courriels envoyés par la Banque Scotia à CBC News ont confirmé la fermeture de succursales à Burgeo, Lewisporte, Twillingate, Deer Lake, Whitbourne, Flowers Cove et Grand Bank.

L’île Fogo, La Scie et Roddickton-Bide Arm ont également connu des fermetures de succursales au cours des dernières années.

Des transactions en ligne peu pratiques, dit le maire

La Banque Scotia offre aux résidents la possibilité de faire des transactions bancaires en ligne. Toutefois, le maire a répliqué que ce n’est pas une option pratique pour les résidents qui n’ont pas accès à des ordinateurs, comme les aînés à faible revenu.

La femme à qui j’ai parlé hier, ce qui serait une histoire courante partout au Canada, est une personne de 88 ans qui n’a pas d’iPad, de téléphone, d’application de la Banque Scotia ou d’ordinateur. Elle se rend à cette banque au moins deux ou trois fois par mois. Est-ce qu’il ou elle est censé prendre le bus et passer trois heures à voyager? , a demandé John Norman.

L’institution financière la plus proche, à part la Bonavista Scotiabank, est une coopérative de crédit à Port Union, à environ 20 minutes de route.

Une succursale de RBC à Trinity nécessite environ 40 minutes pour se rendre en voiture. Mais pour les clients de la Banque Scotia, la succursale la plus proche se trouve à Clarenville, à 90 minutes de route.

Lourd impact sur le milieu des affaires

Le maire John Norman a également souligné la présence du milieu des affaires dans la région et leur besoin de réunions en personne à la banque. En tant que président et président de la chambre de commerce locale, il a signifié que l’association compte actuellement 160 membres, qui, selon lui, ne représentent qu’un petit nombre des entreprises de la péninsule de Bonavista.

Toute personne en affaires sait qu’il y a certaines choses, surtout en tant que client de la Banque Scotia, que vous devez simplement faire en personne, et c’est une réalité , a-t-il déclaré. Nous parlons de plusieurs, plusieurs millions et plus de 10 millions en valeur de comptes d’entreprise, hier seulement. Ils se retirent tous de la Banque Scotia.

Pour ce qui est d’une option complètement différente, le maire a stipulé que la ville a reçu des demandes d’autres institutions financières au cours des dernières années.

Je pense que d’autres banques et institutions financières, y compris les coopératives de crédit, souhaiteront reprendre une grande partie de ces affaires. C’est très malheureux, mais c’est là où nous en sommes, et c’est aussi malheureux pour tous les employés de la Banque Scotia à Bonavista.

Interrogé au sujet des fermetures lors d’une allocution mardi, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, les a qualifiées de préoccupantes. Il a dit que la province a communiqué avec la Banque Scotia pour obtenir plus de précisions sur la situation et qu’elle a hâte d’entendre une réponse.