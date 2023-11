Des auteurs de la région et des livres qui parlent d’ici au Salon du livre de Rimouski

Rencontrer des auteurs, parler des livres et échanger des idées. C'est ce qui se passera au cours des prochains jours au Salon du livre de Rimouski, qui se tient au Centre des congrès jusqu'à dimanche. Plus de 250 auteurs seront sur place.

Parmi eux, la présidente d'honneur de l'événement, Chrystine Brouillet – qui compte 40 ans de carrière d'écrivaine – viendra y présenter son dernier opus, Une de moins (Druide). Dans ce 20e tome de la série mettant en scène l'enquêtrice Maud Graham, elle parle de féminicides et du mouvement inquiétant des incels, les hommes célibataires involontaires.

L'auteur-compositeur-interprète Zachary Richard, viendra pour sa part parler de son premier roman, Les rafales du carême, où il raconte l'histoire de sa famille entremêlée avec celle de sa Louisianne natale.

Il sera également possible de rencontrer le journaliste et auteur innu Michel Jean, qui vient tout juste de lancer son dernier roman Quimmik. Il y relate la tragique histoire d'une intervention policière survenue dans les années 60, alors que des policiers ont décimé des milliers de chiens d'attelage au Nunavik dans le but d'obliger les communautés inuit à se sédentariser.

La romancière Élise Turcotte et l'essayiste Normand Baillargeon font aussi partie des têtes d'affiche du Salon du livre. Mais outre ces incontournables, voici quelques pistes pour découvrir des auteurs du Bas-Saint-Laurent qui seront présents au Salon du livre de Rimouski, et certains livres écrits par d'autres écrivains qui parlent de chez nous.

Les saumons de la Mitis, Christine Beaulieu et Caroline Lavergne (La Bagnole)

L'autrice Christine Beaulieu et l'illustratrice Caroline Lavergne retracent l'histoire des saumons de la rivière Mitis. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

C'est dans le magnifique décor de la rivière Mitis dessiné par Caroline Lavergne que Christine Beaulieu nous convie à découvrir le parcours étonnant des saumons qui remontent chaque année la rivière pour se reproduire. Son livre, créé à la suite d'un spectacle présenté aux Jardins de Mitis, nous invite à nous mettre dans la peau d'un saumon qui raconte l'histoire de son espèce et de son habitat.

Caroline Lavergne signe les illustrations du livre qui retrace l'histoire des saumons et de la rivière Mitis. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

De l'arrivée de la Price Brothers, du tourisme et de la pêche récréative à la construction de barrages sur la rivière Mitis, les saumons ont dû s'adapter et ont vu leur population décliner jusqu'à ce les humains leur redonnent, en partie, leurs droits sur un territoire qu'ils habitaient depuis longtemps. Une occasion de plus, pour les petits et les grands, de se questionner sur notre rapport au territoire et aux êtres vivants qui l'habitent.

Extrait : Lhasa arrive la première dans notre rivière natale, déterminée à se reproduire. Lorsqu'elle atteint le barrage Mitis-2, quelque chose lui arrive : elle est entraînée dans une cage. Elle se retrouve coincée entre des barreaux de métal. La cage se soulève et sort de l'eau. Lhasa flotte. Elle vole au-dessus de la rivière. Soudain, le dessous de la cage s'ouvre, et elle tombe dans un camion-citerne. Lhasa ne reconnaît pas les odeurs; du métal, de l'essence... Une grosse porte se referme et le bruit du moteur résonne; le camion se met à bouger. Pour la première fois de notre histoire, un saumon vivant roule 12 km jusqu'à Sant-Angèle-de-Mérici, au-delà des deux barrages et de la grande chute infranchissable.

L'œil de l'ermite, Claude La Charité (L'instant même)

Qui était Toussaint Cartier, l'ermite de Saint-Barnabé? Quelqu'un qui aime les êtres humains, mais de loin , écrit le professeur de littérature Claude La Charité dans son dernier ouvrage. À travers des genres aussi variés que la fiction, l'essai, le récit et même la poésie réunis dans un même livre, l'auteur nous amène une fois de plus à la rencontre d'un personnage qui a marqué l'histoire de la région. Il emprunte ainsi à des documents historiques, des œuvres de fiction et aux souvenirs approximatifs des derniers témoins qui avaient connu le solitaire de son vivant. Plus de 250 ans après sa mort, le mystère demeure autour de ce célèbre personnage qui a vécu seul sur l'île Saint-Barnabé pendant près d'un demi-siècle, et dont la légende est à ce point consacrée qu'il a maintenant sa propre statue, le regard tourné vers le fleuve, près du bureau d'information touristique de Rimouski.

La sculpture de Toussaint Cartier, l'ermite qui a vécu sur l'île Saint-Barnabé au 18e siècle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maxence Matteau

Extrait : Toussaint Cartier vécut seul sur l'île Saint-Barnabé pendant quelque quarante ans, de 1728 à 1767. Personne n'a jamais connu les raisons de sa vocation solitaire, même de son vivant. […] Pour certains, il était un veuf inconsolable qui, ayant perdu sa bien-aimée dans un naufrage au large de Rimouski, attendait que la mort les réunît à nouveau. Pour d'autres, il était un athlète de Dieu, voué à la prière, au silence et au recueillement […]. Pour d'autres encore il avait trouvé refuge sur son île déserte pour échapper è la persécution, en raison de ses croyances religieuses ou d'une maladie qui fut longtemps considérée comme honteuse : l'épilepsie, appelée haut mal ou mal caduc.

Rose à l'île, Michel Rabagliati (La Pastèque)

Le dernier livre de Michel Rabagliati a pour décor l'île Verte, au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Les amateurs de la série BD des Paul ne seront pas trop dépaysés : même si le titre du dernier livre de Michel Rabagliati ne contient pas le nom de son célèbre personnage, on continue bel et bien d'y suivre ses aventures, mais cette fois, on assiste également à celles de sa fille, Rose, qui l'accompagne pour une escapade sur l'île Verte. La majesté sauvage de l'île a cependant incité l'auteur à troquer la bande dessinée pour un livre graphique : il était impossible pour lui de faire entrer les paysages grandioses dans de petites cases. C'est ainsi que l'on (re)découvre l'île Verte sous le trait de crayon du dessinateur : ses rochers et sa grève, son musée aux squelettes, son phare. Une invitation à méditer dans les grands espaces en compagnie de Paul et de Rose et à se rappeler de profiter des petites choses, parce que comme le dit la boulangère : le bonheur, c'est pas spectaculaire .

Le phare de l'île Verte dessiné par Michel Rabagliati dans son dernier livre. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Extrait : Il faudrait tout de même avancer un peu, regarder vers l'avenir, tirer des plans, ce genre de chose. Le passé ne revient pas et l'avenir n'est pas encore là, seul le moment présent importe. Shit, je l'ai-tu entendu à toutes les sauces, celle-là. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie! […] Gimme a break, simonac! Bon, inutile de s'énerver, on parle pour parler. C'est pour ça qu'on fume sur un rocher en regardant le fleuve. C'est fait pour ça, le fleuve : regarder au loin en fumant la pipe comme un vieux pêcheur de morue brodé au point de croix.

La version qui n'intéresse personne, Emmanuelle Pierrot (Le Quartanier)

Le roman d'Emmanuelle Pierrot nous amène à la fois dans les grandes épiphanies des voyages, mais aussi, dans les profondeurs glauques de la haine et de la trahison. Photo : Le Quartanier

Emmanuelle Pierrot partage sa vie entre Trois-Pistoles et Montréal, mais c'est au Yukon qu'est campé son premier roman. On y découvre Sacha et Tom, qui débarquent à Dawson city et qui sont bouleversés par la beauté du paysage. On a pleuré, même si on est pas des têteux , écrit-elle. Les deux acolytes se joindront à une bande d'amis qui, chaque soir, au fil des bières, des champignons magiques et des lignes de coke, refont le monde et résolvent tous les problèmes de la terre . Mais Sacha apprendra bien assez tôt que les moments parfaits et les relations qu'on croyait éternelles peuvent se gâcher en un clin d'œil et qu'il faut profiter des instants où l'on se sent chérie, aimée, justifiée même . Hymne à l'insouciance et au voyage, La version qui n'intéresse personne parle toutefois aussi de trahison, et de la grande détresse qui nous habite lorsque cessent de grandes amitiés.

Extrait : Rob a joué de la guitare et chanté une chanson qui parlait de solitude, de colère et de Dawson, qui était le paradis dans nos têtes de fous. […] Ça donnait envie de tout casser, de pleurer, de brûler vive. Il se vidait les tripes, jouait avec l'intensité viscérale contrôlée que donne le talent brut. Et la montagne vibrait, l'horizon vibrait et, tout en bas, Dawson City vibrait comme une mince feuille d'automne […] ; tout ce qui existait vibrait dans une harmonie violente.

Grimper dans des lambeaux de lumière, Jean Bédard (Leméac)

L'auteur Jean Bédard parle de la vie et des choix qui marquent nos parcours dans son dernier ouvrage. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Le titre du dernier essai philosophique de Jean Bédard donne le ton de ce qu'on y trouve : un ouvrage patient et contemplatif où le fondateur de la ferme Sageterre, au Bic, parle de la vie, tout simplement, et de ses premiers moments volontaires de tranquillité . Il replonge ainsi dans ses souvenirs qui s'appellent les uns et les autres en racontant ces moments où il se transformait, enfant, en patrouilleur de ruelle jusqu'à ce qu'il réussisse à entrer dans des livres comme dans un refuge . De l'enfance à la vieillesse, Jean Bédard parle des choix que l'on fait tout au long de notre existence et qui font ce que nous sommes, ainsi que des mots qui sont des pointillés autour de grand paquets d'ignorance .

Extrait : En réalité, vivre n'est plus qu'une tentative pour arriver dans cette présence, et si on y est, on a perdu tout souvenir des états oppressés d'avant. Après l'inondation, la marée se retire, mais elle laisse un dépôt de coquillages, alors on marche sur la plage et on se penche pour découvrir les trésors laissés par la mer. Les arbres sont les dépôts d'une immense marée, d'une énorme inondation d'amour, sinon, comment expliquer leur ardeur à tendre leurs bras en direction du ciel?

Je laisse les enfants disparaître, Marise Belletête (Noroît)

L'autrice Marise Belletête fait partie des invités d'honneur du Salon du livre de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

C'est une poésie toute en finesse à laquelle nous convie l'autrice originaire de Mont-Joli – qui enseigne maintenant à l'UQAR – Marise Belletête. Je laisse les enfants disparaître parle des traditions qui se perdent lorsque les lignées familiales s'éteignent et qu'il n'y a plus rien après [notre] visage : nous détricotons / quelque chose d'ancien / quelque chose de bleu / en berçant nos fausses couches. Mais même si certaines filiations s'éteignent, d'autres se forment et ainsi plusieurs générations de femmes, des ancêtres et des autrices que la poète met en valeur dans ses exergues continuent d'exister, même si ça prend de la discipline / porter en dormant / le masque de ses aïeules . Et malgré le fait que parfois, la mémoire déraille et qu'il y a les mots qui ne lèvent pas / le pain qui ne lève pas / le ventre qui ne lève pas , les chants et les prières, souvent, persistent et, petit velours , parviennent à faire oublier la mort.

Extrait : dans ta main

qui se détisse j'ai pris le dernier

matin où ta mémoire

accueillait encore

nos noms