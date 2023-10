Dans le quartier de West Queen West, à l'ouest du centre-ville de Toronto, se côtoient au quotidien des résidents, des passants et des sans-abri. La rareté des toilettes publiques est un problème connu qui cause des tensions, notamment en raison des traces et des odeurs d’urine qui abondent dans les espaces publics.

La présence des organismes communautaires West Neighbourhood House et du centre de santé communautaire Parkdale Queen West Community Health fait en sorte qu’il y a une concentration d’itinérants dans le quartier.

Cependant, le volume d’infrastructures sanitaires publiques n’a pas suivi la hausse du nombre de sans-abri.

Les difficultés d’accès à des toilettes quand on vit dans la rue sont sous-estimées.

À l’angle animé des rues Queen et Bathurst, Teresa Tafawa et son compagnon n’ont pas pu utiliser les toilettes, hors d’usage, d’un café populaire à l’enseigne rouge.

Ouvrir en mode plein écran Originaire de Toronto, Teresa Tafawa n'a pas les moyens de se loger dans un appartement de la Ville Reine en pleine crise du logement. Photo : Radio-Canada

Les options étant limitées, ils doivent retourner au refuge pour aller aux toilettes. Toutefois, même sur place, les infrastructures sont inadéquates.

Les gens déposent leurs seringues usagées dans les toilettes. C’est horrible, parce que cela a contribué à la restriction de l'accès à tout le monde , déplore Teresa Tafawa, qui ajoute que les seringues abondent aussi dans les salles de bains des refuges.

Sans domicile depuis bientôt un an, Teresa Tafawa et son compagnon devront attendre 11 ans avant d’obtenir un logement social à Toronto. Plongé dans la crise du logement, le couple n’a pas les moyens de payer un loyer de plusieurs milliers de dollars par mois.

Donnez-nous un endroit où vivre! Tout est bien trop cher!

Les souillures, source de tension dans la communauté

Depuis la fin de la pandémie, les cafés sont plus réticents à permettre aux gens d’utiliser leurs toilettes. Cela réduit davantage les options des sans-abri , explique la directrice générale du centre de santé communautaire Parkdale Queen West, Angela Robertson, qui y travaille depuis une dizaine d'années.

Son organisme administre des soins de base ainsi que du soutien en santé mentale aux populations les plus vulnérables.

Ouvrir en mode plein écran Depuis une dizaine d'années, Angela Robertson dirige le centre de santé communautaire Parkdale Queen West, qui vient en aide à environ 500 personnes en situation d’itinérance par mois. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

C’est indigne de ne pas avoir de toilettes publiques.

Ces derniers temps, les tensions sont de plus en plus palpables entre les résidents et les sans-abri du quartier.

Certains résidents se plaignent des souillures dans les lieux publics [par de l'urine, notamment], mais sans accès à des toilettes publiques, comment ces personnes sans-abri auront-elles droit à de la dignité? se questionne la directrice du centre de santé communautaire.

Le porte-parole de la Commission de transport de Toronto (CTT), Stuart Green, précise que 11 stations de métro disposent de toilettes publiques accessibles pendant les heures d’ouverture. Par courriel, la Ville de Toronto affirme que plus de 500 toilettes (Nouvelle fenêtre) sont accessibles dans la métropole.

Les commerçants ne sont pas épargnés eux non plus par la détérioration de l’espace public en raison du manque d’infrastructures hygiéniques.

Publicité

La vulnérabilité des sans-abri désole Robert McNeilly, un vendeur de mobilier urbain de la rue Queen Ouest.

Depuis la fin de la première phase de la pandémie, il y a trois ans, il a remarqué une plus forte présence d’odeurs d’urine, surtout aux abords des ruelles et des coins de rue .

Robert McNeilly souligne que les politiques en vigueur dans certains pays européens contraignent les autorités à faire entretenir les toilettes publiques de façon systématique.

Bien que les toilettes publiques soient essentielles, Toronto, contrairement à certaines villes européennes, a raté le bateau en matière de financement et de mise en œuvre.

Y a-t-il suffisamment de toilettes publiques?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.À échelle humaine. Y a-t-il suffisamment de toilettes publiques? ÉMISSION ICI PREMIÈRE À échelle humaine Écouter l’audio (Y a-t-il suffisamment de toilettes publiques?. 14 minutes 26 secondes) Durée de 14 minutes 26 secondes 14:26

Afin d'apaiser les tensions et d'encourager un meilleur voisinage, Angela Robertson invite les riverains du quartier West Queen West à faire appel aux dirigeants municipaux, provinciaux et fédéraux pour réclamer des investissements à long terme.

Publicité

L'objectif consiste à résoudre la crise de l'itinérance et à améliorer les conditions de vie qui se détériorent dans le quartier.

Des besoins criants

Le secteur a perdu certains services sociaux au cours des dernières semaines, fait remarquer Angela Robertson, notamment la fermeture d’un refuge pour femmes à deux pas du centre de santé communautaire Parkdale Queen West.

Nous sommes au cœur d’une crise de l'itinérance sans précédent [...] depuis la perte de lits dans les refuges , constate Angela Robertson, qui redoute une recrudescence des tensions entre les communautés logées et sans-abri.

Ouvrir en mode plein écran Robert McNeilly estime que le manque de toilettes publiques dessert non seulement les sans-abri mais aussi tous les riverains. Photo : Radio-Canada / Caroline Samii-Esfahani

Chaque mois, environ 500 personnes en situation d’itinérance s’y rendent pour obtenir des services primaires en matière de soins et de réduction des méfaits .

Elle ajoute que certains résidents s’opposent à l’ouverture d’un nouveau centre de répit à l’approche de l’hiver.

Nous avons besoin de plus de lits dans les refuges, d’espaces publics pour les sans-abri, comme des toilettes, et de services intégrés pour répondre à leurs besoins. Sans cela, certaines personnes seront à l’extérieur, ce qui envenime les relations entre les personnes en situation d'itinérance et celles qui sont logées , constate-t-elle.

En quête de solutions durables

La directrice du centre de santé communautaire signale également le besoin criant de mesures à long terme, une solution systémique , qui dépasse les mandats des élus provinciaux et fédéraux, et pas seulement des mesures d’urgence.

Pour sécuriser les personnes sans-abri, des services sociaux adaptés et des logements abordables, au loyer indexé sur le revenu, doivent être construits dans les centres urbains où la demande est forte.

[Il ne faut pas] déplacer le problème dans un autre quartier , dit Mme Robertson.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Parmi les personnes sans-abri, il existe des populations particulièrement vulnérables comme les personnes âgées, les femmes racisées et les personnes LGBTQIA2S+, dont il faut également tenir compte, insiste Mme Robertson.

Elle estime que si rien n’est fait pour redonner de la dignité aux personnes sans-abri en offrant des installations aussi essentielles que des toilettes publiques, les tensions vont continuer à monter dans le voisinage.

Avec les informations de Myriam Eddahia