Des paléontologues albertaines étudient de rares fossiles de chevaux et de chameaux

Des paléontologues ont fait une découverte providentielle dans une gravière non classée d’une région rurale de l’Alberta, près de Big Stone, à environ 380 km au sud-est d'Edmonton. Elles ont trouvé des fossiles de chameaux et de chevaux préhistoriques datant d'il y a 1,5 à 4,5 millions d'années, ce qui les rend « extrêmement rares », selon elles.

En étudiant ces fossiles, les scientifiques pourront avoir un aperçu de la préhistoire de l'Alberta.

En 2019, lorsque Kelsey Martin, de la Commission des zones rurales spéciales de l’Alberta, a remarqué que des roches extraites d'un lit de gravier étaient différentes de celles des autres sites, elle a fait appel au Musée royal de l’Alberta pour identifier leur âge.

Des attentes modérées

Christina Barron-Ortiz, paléontologue au Musée royal de l’Alberta, espérait trouver des fossiles qui pourraient aider à dater le site, mais ses attentes n’étaient pas très élevées.

Christina Barron-Ortiz, paléontologue au Musée royal de l'Alberta

Habituellement, il est très difficile de trouver des fossiles dans les graviers , dit-elle. Nous avons visité de nombreuses gravières à travers la province, et souvent, nous ne trouvons rien.

Les lits de gravier sont ce qui reste d'anciennes rivières, explique-t-elle, et les rivières ont tendance à briser les os d'animaux en minuscules fragments.

Or, le chantier de Big Stone a largement dépassé ses attentes.

Lors de leur visite du site, en 2019, sa collègue Katherine Bramble a trouvé une dent prémolaire complète et bien conservée provenant de la mâchoire supérieure d'un cheval préhistorique.

Christina Barron-Ortiz montre la dent prémolaire supérieure droite fossilisée d'un cheval préhistorique à côté du crâne d'un cheval moderne.

Bravo d'y être allées et d’avoir cherché, car il y a une probabilité de 100 ou 1000 contre un que vous trouviez quelque chose , a déclaré Duane Froese, professeur au département des Sciences de la terre et de l'atmosphère à l'Université de l'Alberta.

Duane Froese croit que le site de Big Stone pourrait bien être terreau riche en fossiles. Le fait que des gens les aient trouvés simplement en se promenant indique qu'il y en a probablement beaucoup là-bas , dit-il.

Les os, source d'informations sur l'environnement préhistorique

Christina Barron-Ortiz affirme que la dent trouvée a entre 1,5 et 4,5 millions d'années et que les fossiles de cette période sont extrêmement rares .

Depuis 2019, de nouvelles recherches menées sur le site de Big Stone leur ont permis de trouver principalement des os et des dents de chevaux, ainsi que des os de chameaux, en raison de leur abondance à cette époque.

Une molaire de cheval, trouvée en 2023.

C'étaient des brouteurs, bien adaptés à la steppe sèche et herbeuse de l'Alberta il y a entre 1,5 et 4,5 millions d'années, précise Duane Froese, spécialiste de la période glaciaire et des environnements préhistoriques.

Cela correspond à ce que nous pensions à propos de l'environnement de cette époque.

Les chevaux et les chameaux ont évolué et se sont diversifiés en Amérique du Nord il y a environ 4 millions d'années et ont disparu il y a environ 10 000 ans.

Les chameaux préhistoriques, tout comme les chevaux, ont migré vers l’Asie, où ils ont évolué pour devenir des chameaux de Bactriane et des dromadaires modernes. Ils ont également migré vers l'Amérique du Sud, où ils ont évolué pour devenir des lamas et des alpagas modernes.

Christina Barron-Ortiz tient l'os métacarpien fossilisé de chameau, trouvé à Big Stone, en Alberta, à côté de l'os d'un lama moderne.

Les paléontologues du Musée royal de l'Alberta ont découvert d’autres fossiles qu’elles n’ont pas encore été en mesure d'identifier. En septembre, elles ont trouvé un fragment de la mâchoire inférieure d'un animal inconnu. Ses dents sont cassées, mais les racines sont toujours là. Cela pourrait nous donner un indice pour nous aider à identifier de quoi il s'agit , pense Christina Barron-Ortiz.

La mâchoire n'est pas celle d'un cheval et elles ne croient pas non plus qu'il s'agissait d'un chameau. Il pourrait s'agir d'un pécari, qui est apparenté aux porcs, mais ce pourrait aussi être un carnivore, dit-elle.

Fossile d'un animal non identifié trouvé à Big Stone, en Alberta, en septembre 2023.

Nous n'avons pas eu le temps de vraiment nous asseoir et de prendre des mesures, et de commencer à le comparer à d'autres fossiles pour vraiment avoir une idée de ce que cela pourrait être.

Déterminer la date des fossiles

Les scientifiques cherchent à dater plus précisément les fossiles. Comme ils sont trop vieux pour la datation au carbone, les paléontologues et les géologues qui y travaillent doivent donc recourir à d'autres méthodes.

Nous avons collecté des échantillons pour voir si nous pouvions trouver des grains de pollen, ce qui nous permettrait de comprendre la végétation qui vivait dans la région , explique Dale Leckie, géologue spécialisé dans la reconstruction d'environnements anciens.

La gravière où ont été trouvés les fossiles, à Big Stone, en Alberta.

Des restes de cendres volcaniques, par exemple, pourraient leur permettre de déterminer l'âge du site avec plus de précision. Puisque de nombreuses éruptions volcaniques ont été étudiées, une analyse des cendres peut les aiguiller vers une éruption en particulier.

La datation en recourant au paléomagnétisme est aussi envisagée. À intervalles irréguliers, les pôles Nord et Sud s'inversent, et ce changement de polarité terrestre est imprimé dans les roches.

Les paléontologues ont l'intention de revenir à Big Stone, et Kelsey Martin est optimiste quant à la possibilité d'y trouver davantage de fossiles.

Nous prévoyons certainement de revenir l'année prochaine , dit Christina Barron-Ortiz. J'espère qu'au cours de l'hiver, il y aura davantage d'érosion et que certains des os qui sont sur le point d'être exposés le seront.

Avec les informations de Dennis Kovtun