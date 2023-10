Comment nourrir les étudiants universitaires de la Saskatchewan en temps d’inflation?

Plusieurs étudiants universitaires dans la province affirment qu’ils ont du mal à composer avec la hausse du taux de l'inflation et peinent à se nourrir adéquatement. Pour pallier ce manque, les universités saskatchewanaises tentent de venir en aide aux étudiants par le biais de banques alimentaires et réfrigérateurs communautaires.

Rectificatif : Une version précédente de ce texte indiquait à tort que le ministère de l'Éducation avait annoncé son intention de fournir plus de 112 millions de dollars pour soutenir les étudiants. Or, il s'agit du ministère de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan.

Le taux d’inflation a augmenté de 3,5 % entre la période de septembre 2022 et septembre 2023 en Saskatchewan.

Le centre alimentaire sur le campus de l'Université de la Saskatchewan vient en aide aux étudiants qui peinent à se procurer de la nourriture.

Ce centre a été fondé en 2003 par l’Association des étudiants de l'Université de la Saskatchewan (USSU) et cette année, les responsables remarquent une forte demande.

Ouvrir en mode plein écran Ishita Mann, présidente de l'Association des Étudiants de l'Université de la Saskatchewan (USSU), a remarqué une hausse des demandes de paniers de nourriture cette année. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Selon la présidente de l' USSU , Ishita Mann, 50 % des bénéficiaires étaient de nouveaux utilisateurs pendant le mois de septembre.

La chose principale qu’on essaie de faire, c’est de trouver une solution pour contrer l’insécurité alimentaire. Et on voit ça particulièrement chez les étudiants, car non seulement le coût de la vie est élevé, mais les frais de scolarité aussi.

Le centre alimentaire de l’Université de la Saskatchewan offre deux programmes d'aide alimentaire différents. Le premier est un partenariat avec la Banque alimentaire de Saskatoon qui permet aux étudiants d'y avoir accès deux fois par mois.

Le deuxième programme, U-Food, est offert directement par le Centre des Étudiants. Il offre des paniers personnalisés selon les besoins de chacun, allant même jusqu’aux produits pour bébés.

En fonctionnant avec un système de crédits, les étudiants peuvent se procurer des denrées allant jusqu’à 20 crédits. Ils peuvent accéder à un maximum de quatre paniers pour les sessions d'automne et d’hiver, et un panier à la session de printemps et d’été.

Ouvrir en mode plein écran Amy Remeshylo, coordonnatrice du Centre alimentaire de l'Université de la Saskatchewan, s'inquiète de la situation actuelle des étudiants en raison de l'inflation. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

À la fin du mois de septembre, la coordonnatrice du centre alimentaire Amy Remeshylo a constaté que le programme des paniers opérait déjà à presque pleine capacité.

Je suis inquiète pour les autres étudiants pendant cette crise économique, car moi-même, je sens la pression économique, alors que je me retrouve dans une position assez privilégiée. Le coût de la nourriture, le coût du loyer et le coût des frais scolaires augmentent. C’est un temps difficile, mais nous avons les ressources sur le campus pour aider les étudiants.

Le centre alimentaire tient aussi bénévolement un marché qui offre des fruits et légumes frais en octobre.

Puisqu’ il n’y a pas beaucoup d’épiceries proches du campus, c’est une bonne option , estime Amy Remeshylo.

Des temps difficiles

Ouvrir en mode plein écran Pour Lubna Fazilat, étudiante en linguistique à l'Université de la Saskatchewan, il est difficile de bien s'alimenter à peu de frais. Photo : Gracieuseté

Lubna Fazilat, étudiante en linguistique à l’Université de la Saskatchewan, affirme qu’elle ne dort pas assez la nuit, car elle doit travailler très tôt le matin, afin de subvenir à ses besoins.

Publicité

L’inflation a des répercussions sur sa façon de faire l’épicerie.

Si on veut manger sainement, ça coûte beaucoup plus cher. Manger, c’est tellement important, mais on ne peut pas le faire de façon qui est bonne pour nous , croit-elle.

Jill Corrin est une étudiante en dernière année au baccalauréat en enseignement à l’Université de Regina.

Elle ressent les effets de l’inflation dans son quotidien.

Ouvrir en mode plein écran Jill Corrin est une étudiante en dernière année au baccalauréat en enseignement à l’Université de Regina. Photo : Gracieuseté

Les frais scolaires augmentent chaque année, mais cette année en particulier l’augmentation des frais à une plus grande impacte, car tous les autres aspects de la vie sont aussi plus chers en ce moment , affirme Jill Corrin.

Publicité

Elle déplore aussi le fait que les stages étudiants soient non rémunérés.

Mes stages ne sont pas payés, ils m’occupent pendant toute la journée, alors c’est difficile de gagner de l’argent , se désole-t-elle.

Pour joindre les deux bouts, elle a trouvé des astuces, comme utiliser des rabais disponibles dans des circulaires, limiter l'achat de moins de légumes ou de fruits frais et éviter le gaspillage de nourriture.

Si je n’étais pas étudiante et que j’avais un salaire de diplôme, je mangerais ce que j’aime manger , affirme-t-elle.

Elle partage aussi les frais d’épicerie avec un ami.

Le vice-président de la Fondation canadienne d’éducation économique, Brian Smith, indique qu'avec le taux d’inflation, il est important que les étudiants suivent leurs dépenses de près.

Il les encourage à surveiller l’utilisation de leurs cartes de crédit et à cuisiner leurs repas.

Oui, les épiceries sont chères en ce moment, mais ça vaut la peine d’acheter de la nourriture et préparer les repas à la maison pour apporter au travail et à l’école pour sauver de l’argent. Beaucoup d’étudiants pensent qu’acheter de la nourriture à l’extérieur est moins cher, mais les frais s’accumulent , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Brian Smith, vice-président de la Fondation canadienne d’éducation économique Photo : Gracieuseté

Dans une déclaration écrite, l'Université de la Saskatchewan affirme avoir déboursé près de 56 millions $ en aide financière pour 2023-2024 par le biais de bourses d'études, d'exemptions de frais de scolarité et d'aide en temps de crise.

Elle affirme également avoir investi un financement de 25 000 $ supplémentaires pour le centre alimentaire de l'Association des étudiants de l’Université de la Saskatchewan.

La vice-présidente aux affaires académiques auprès de l'Université de Regina, Isabelle Dostaler, déplore le manque de financement de la part des différents niveaux de gouvernement.

L'aide financière du gouvernement n'augmente pas et l'inflation augmente alors ça devient extrêmement difficile d'opérer à l'intérieur de nos enveloppes budgétaires , indique-t-elle.

Toutefois, elle rappelle que l’Association des étudiants de l’Université de Regina fait sa part avec son réfrigérateur communautaire depuis septembre 2021.

On a aussi un fond d'urgence pour les étudiants. Plus d'une centaine de milliers de dollars par année est distribuée en fonds d’urgence , rappelle Isabelle Dostaler. Elle affirme aussi que les frais à l'Université de Regina sont situés en dessous de la moyenne canadienne.

En 2023-2024, un étudiant universitaire saskatchewanais de premier cycle déboursera en moyenne 9232 $ pour payer ses frais de scolarité, alors qu'en 2019, avant la pandémie de COVID-19, ces coûts s'élevaient à 6452 $ en moyenne.

En septembre dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan a indiqué que la province allait fournir plus de 112 millions de dollars pour soutenir les étudiants.

Mercredi, la Banque du Canada a annoncé qu'elle maintenait son taux directeur à 5 %.

Avec la participation d'Halyna Mihalik