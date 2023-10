Un nouveau programme d’intelligence artificielle dans les classes d’Edmonton

Un nouveau programme pilote d’intelligence artificielle est lancé cet automne dans les écoles de la région d’Edmonton. Il s'agit de la plus récente collaboration communautaire des chercheurs de l'Alberta Machine Intelligence Institute (Amii), l'un des trois centres nationaux d'excellence en IA du Canada.

Les trousses d'apprentissage numérique qu'ils ont conçues sont mises à l'essai dans une vingtaine d'écoles secondaires publiques d'Edmonton et d'Elk Island, ainsi qu'à l'école à charte STEM Collegiate de la capitale albertaine.

Elles réunissent des ressources pour la planification de cours, des outils d'évaluation et des études clés que les enseignants peuvent utiliser avec leurs élèves et pour leur développement professionnel.

Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de se concentrer sur les enseignants et sur l’amélioration de leurs connaissances en IA en tant qu’éducateurs, afin qu’ils puissent mieux éduquer leurs élèves dans leurs salles de classe , explique Jillian Kowalchuk, conseillère pédagogique à l'Institut Amii.

Ouvrir en mode plein écran Sean Bradley, professeur à l'école secondaire McNally, est l'un des enseignants participant au programme pilote d'intelligence artificielle. Photo : Radio-Canada / Rick Bremness

Sean Bradley, professeur à l'école secondaire McNally, dit qu'il a sauté sur l'occasion de discuter de la façon dont l'intelligence artificielle peut être utilisée en classe dès maintenant et sur ce qu'elle pourrait offrir à ses étudiants plus tard, au cours de leur carrière.

Publicité

Nous devons discuter de la manière dont l' IA doit être utilisée, éthiquement , dit-il.

Utiliser l' IA sans la laisser vous contrôler

Déjà présente dans de nombreux domaines, comme la médecine ou le cinéma, l'intelligence artificielle fait couler beaucoup d'encre depuis la diffusion à large échelle de ses applications pour la génération automatique de textes ou d'images.

Il s'agit d'une technologie émergente qui continuera à se développer. Nous devons permettre à nos enfants qui souhaitent participer d'acquérir les compétences dont ils ont besoin , explique Sean Bradley.

Cela va être difficile pour tout le monde , déclare Fenton Cooper, un élève de 11e année.

Vous ne pouvez pas laisser [l'IA] être une béquille. Vous devez simplement l'utiliser pour ce qu'elle est, sans la laisser vous contrôler.

Fenton Cooper réfléchit déjà à une carrière en ingénierie. Il a vu comment l' IA pourrait aider à améliorer la conception d'objets, comme des meubles et des voitures, et pense qu'à l'avenir, nous l'utiliserons d'une manière que nous ne pouvons même pas encore imaginer .

Edmonton, un incubateur d'intelligence artificielle

Prévoir ces possibilités fait partie du travail du PDG de l'Institut Amii, Cam Linke. L'organisation à but non lucratif, créée en 2002, s'associe à des entreprises de tous les secteurs pour stimuler l'innovation et fournir des conseils et des formations.

Ouvrir en mode plein écran Cam Linke, président-directeur général de l'Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Avant que l' IA ne soit "cool" et devienne le sujet dont tout le monde parle, l'Alberta et l'Université de l'Alberta investissaient déjà dans l'apprentissage automatique.

Cam Linke affirme que cela a permis à Edmonton d'attirer les meilleurs talents et de former la prochaine génération de chercheurs dans ce qu'il appelle un incubateur d'intelligence artificielle. L'Institut fournit un financement de recherche à des chercheurs établis de ce domaine, dans le cadre de son programme Amii Fellows.

Publicité

Ce qui a commencé comme un groupe de quatre est maintenant un groupe de 37 [boursiers] avec plus de 300 étudiants diplômés , explique-t-il. L'Institut vise à augmenter ce nombre à 60 boursiers et environ 500 étudiants au cours des deux prochaines années.

Amii est l'un des trois centres nationaux d'excellence en IA du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. L'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila, à Montréal, et l'Institut Vector, à Toronto, complètent le trio.

Le mois dernier, Amii a lancé un cours d'introduction gratuit pour tous les étudiants de premier cycle de l'Université de l'Alberta, intitulé Artificial Intelligence Everywhere.

Offerte en ligne, cette formation fera partie d'une certification en IA qui, selon Amii, sera la première au Canada lors de son lancement en janvier.

Cam Linke dit qu'il s'agit d'accroître les connaissances en matière d'intelligence artificielle et de réfléchir de façon critique aux choses et à la meilleure façon de l'utiliser .

Avec les informations d'Adrienne Lamb et Rick Bremness de l'émission Our Edmonton