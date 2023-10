Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a décidé de cesser en septembre le financement des classes alternatives. Trois districts scolaires sont touchés par cet arrêt de financement dont le District scolaire francophone Nord-Ouest.

Les classes alternatives visent à lutter contre le décrochage scolaire. Elles offrent une seconde chance à des élèves qui éprouvent des difficultés et qui apprennent mieux hors des cadres habituels du système scolaire actuel.

Les apprentissages se font à travers un enseignement non traditionnel et dans un environnement permettant de répondre à leurs besoins spécifiques.

Au District scolaire francophone nord-ouest, il y a trois classes alternatives nommées Vitrail. Une à Edmundston, la seconde à Grand-Sault et la troisième à Kedgwick.

Les classes alternatives des districts scolaires francophones nord-est et nord-ouest étaient jusqu'à maintenant financées, entre autres, par les programmes de développement du marché du travail. Mais le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail dit avoir eu besoin de réviser l'octroi de financement à cause de la forte demande de services.

Dans une déclaration écrite, le ministère explique que la croissance rapide du Nouveau-Brunswick entraîne des demandes de plus en plus nombreuses comme notamment le soutien linguistique aux nouveaux arrivants.

La fin de ce financement représente un manque à gagner de 224 031 $ pour le DSFNO qui doit assumer des coûts inattendus s'il veut continuer à offrir les mêmes services aux élèves en 2023-2024.

Donner une chance aux élèves

Dans le DSFNO , il existe trois classes alternatives appelées le Vitrail. Elles sont situées à Grand-Sault, Edmundston et Kedgwick.

Diane Desrosiers est enseignante dans l’une de ses classes. Elle croit que l'arrêt de financement de la part de la province pourrait avoir un impact considérable sur les jeunes.

C'est certain qu'il y a certains jeunes, s'ils ne bénéficient pas de ce programme-là, ils vont tout simplement arrêter l'école , dit-elle.

En avant-midi, les élèves plongent dans des matières comme le français, les mathématiques et les sciences. En après-midi, c'est plutôt le moment de faire des ateliers.

Au Vitrail d'Edmundston, il y a actuellement 24 élèves.

Selon France Godin, une autre enseignante du programme, les classes alternatives sont attirantes auprès des jeunes.

De plus en plus d'élèves veulent accéder à nos classes alternatives parce qu'ils voient une nouvelle vie, une nouvelle chance, un espoir de pouvoir réussir et de s'épanouir , dit-elle.

France Godin enseigne au Vitrail d'Edmundston depuis son ouverture en 2005.

Les classes alternatives, c'est leur donner cette chance, là où ces jeunes auraient probablement jamais fait leur secondaire.

Véronique Lizotte est l'une des élèves du Vitrail. La jeune fille de 18 ans souffre d'anxiété sociale et souhaite malgré tout obtenir son diplôme d'études secondaires grâce au programme.

Ici je peux plus avancer avec mon rythme et c'est plus tranquille. On a une plus belle ambiance, je trouve. Dans une grande école tu as tendance à être beaucoup plus anxieux parce qu'il y a plus d'élèves, c'est plus de bruit et quand t'as de l'anxiété sociale, c'est pas toujours évident , explique Véronique Lizotte.

Véronique Lizotte se sent plus épanouie depuis qu'elle est au Vitrail. Elle apprécie l'ambiance et le fait qu'elle peut apprendre à son propre rythme.

Je me sens beaucoup plus à l'aise au Vitrail [qu'à] la polyvalente.

Aucune abolition prévue

Les classes alternatives ne sont toutefois pas abolies au DSFNO et au DSFNE.

Dans le nord-ouest, le district reçoit encore de l’aide de la part de partenaires communautaires ainsi que de la province pour financer la part qui sert à louer des locaux et à payer les enseignants.

Au Vitrail d'Edmundston, il y a actuellement 24 élèves.

Pour le District scolaire francophone Nord-Est, il y aura un ajustement du financement qui sera fait en conséquence.