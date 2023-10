Un labyrinthe hanté pour ceux qui ne craignent pas d’avoir peur

Le Haunted Paradise, un labyrinthe hanté tout près de Prince Albert, en Saskatchewan, bat son plein à l'approche de l'Halloween. L’attraction, qui célèbre son 10e anniversaire, s'agrandit d’année en année. Les organisateurs espèrent d'ailleurs battre le nombre record de 4000 visiteurs de l’année dernière.

L’endroit qui célèbre la saison de l'épouvante est le fruit de l’imagination de George Lewko.

En plus du labyrinthe à travers le champ de maïs, les visiteurs avides de sensations fortes peuvent aussi visiter une église et une maison, toutes deux hantées , assure M. Lewko avec un sourire. Il recommande toutefois aux plus courageux de venir après 20 h, au moment où le niveau d'épouvante est à son comble.

Au total, près de 40 personnes travaillent sur le site lors des fins de semaine. Parmi cette équipe, nombre d'entre eux sont embauchés pour effrayer les visiteurs.

La Fureteuse fransaskoise Consulter le dossier complet La Fureteuse fransaskoise Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Ce n'est toutefois pas le cas de Janelle Meyers, une Fransaskoise qui, année après année, vient offrir des heures de bénévolat au Haunted Paradise. De son propre aveu, effrayer les gens n'était pas sa force.

Ouvrir en mode plein écran Janelle Meyers fait du bénévolat tous les ans à Haunted Paradise. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Il y en a qui sont excellents! , reconnaît celle qui s'occupe maintenant de la vente de nourriture et de bracelets. J'ai déjà entendu des histoires à propos des gens qui prenaient des selfies et ensuite, en regardant leurs photos, ils ont vu quelqu'un en arrière d'eux.

J'adore vraiment le labyrinthe, c’est excellent. [George Lewko] le fait différemment chaque année. Puis c'est si grand que tu te perds vraiment dedans!

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs peuvent profiter de leur visite pour acheter leur citrouille d'Halloween. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

D'année en année, George Lewko passe son temps libre à améliorer l'expérience des visiteurs.

En plus des sites hantés, un labyrinthe pour les enfants et un autre pour les tout-petits ont été installés. M. Lewko aimerait aussi ajouter des sites de camping au cours des prochaines années, en plus d'augmenter le nombre d'endroits pour faire des feux de camp.