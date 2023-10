Le film-concert de la chanteuse américaine Taylor Swift est resté en tête du box-office nord-américain pour son deuxième week-end en salle, devançant le nouveau film de Martin Scorsese.

Selon les chiffres publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, The Eras Tour a engrangé 31 millions de dollars américains (42 millions de dollars canadiens) de recettes dans les cinémas des États-Unis et du Canada, après déjà un énorme succès au cours du premier week-end.

Les préventes de billets avaient totalisé plus de 100 millions de dollars américains (137 millions de dollars canadiens). Et lors de la sortie du film, les admirateurs et admiratrices de la chanteuse issue de la musique country se sont parfois présentés en bottes de cow-boy. Des salles américaines ont même encouragé leur clientèle à danser, à chanter ou à prendre des égoportraits pendant la projection.

Cette vague pop vole la vedette à Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese, qui a accumulé 23 millions de dollars américains (31,5 millions de dollars canadiens) pour son premier week-end dans les salles.

C'est un très bon début pour ce long métrage qui bénéficie de superbes critiques , relève tout de même le spécialiste David Gross.

Le film de 3 heures 26 minutes réunit pour la première fois les deux acteurs fétiches du réalisateur, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. L’histoire relate les meurtres qui ont ciblé le peuple autochtone d’Osage pour accaparer leurs richesses issues du pétrole, dans l'Oklahoma du début du 20e siècle.

En troisième position au box-office figure L'exorciste : dévotion, avec 5,6 millions de dollars américains (7,8 millions de dollars canadiens) de recettes. Leslie Odom Junior et Ann Dowd sont à l'affiche de ce nouveau film d'horreur, 50 ans après l'original.

On retrouve au pied du podium le film d'animation pour enfants La Pat' Patrouille : la Super Patrouille, puis la rediffusion de L'étrange Noël de M. Jack, célèbre film d'animation imaginé par Tim Burton et sorti en 1993.

Voici la suite du top 10 :

6. Saw X

7. The Creator

8. Mystère à Venise

9. The Blind

10 La nonne : la malédiction de Sainte Lucie