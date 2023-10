Anne Dorval et Marc Brunet parodient les téléréalités dans Splendeur et influence

Après Le cœur a ses raisons et Les bobos, la comédienne Anne Dorval et l’auteur Marc Brunet font à nouveau équipe dans la comédie satirique Splendeur et influence, dont le tournage débute lundi. L’actrice y incarne une animatrice un peu dépassée qui prend la barre d’une téléréalité mettant en vedette quatre jeunes influenceurs et influenceuses en devenir.

Alors que Le cœur a ses raisons se moquait des romans-savons américains, et Les bobos, des bourgeois bohèmes du Plateau-Mont-Royal, Splendeur et influence prend pour cible l’inextinguible quête de célébrité caractéristique de l’ère moderne.

L'animatrice et productrice Brigitte Bussières (Anne Dorval), qui s’autoproclame la Oprah blanche de l’Amérique de langue française , tente de rester dans le coup en prenant la barre d’une nouvelle émission de téléréalité. Elle est épaulée par Zac (Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques), un influenceur devenu concepteur-producteur pour la télévision.

Ouvrir en mode plein écran Une partie de la distribution de Splendeur et influence. Photo : Radio-Canada

L’émission suit le quotidien de quatre jeunes créatrices et créateurs de contenu, incarnés par Mathieu Dufour, Naïla Louidort, Pascale de Blois et Yannick de Martino.

On découvrira rapidement que cette incontournable quête de reconnaissance et d’amour ne se limite pas aux jeunes générations, mais semble être devenue un besoin universel auquel Brigitte n’échappera pas , résume-t-on dans un communiqué.

Réalisée par Isabelle Garneau et Jean-François Chagnon, produite par Zone 3, la série Splendeur et influence comporte 8 épisodes de 30 minutes et prendra l’affiche à Radio-Canada en 2024-2025 sur ICI Tou.tv Extra et ICI Télé.