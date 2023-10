550 000 $ pour attirer les femmes vers les métiers traditionnellement masculins

Le COlab numérique d’Alma reçoit plus d'un demi-million de dollars du Gouvernement du Québec pour déployer le programme Les ambitieuses partout dans la province.

Le parcours est offert aux jeunes filles de niveau secondaire dans le but d’accroître leur place dans les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques (SIAMS). Actuellement, les femmes ne représentent que 20 % de la main-d’œuvre dans ces domaines.

En encourageant et en nourrissant le talent des femmes, nous renforçons nos capacités à résoudre les problèmes complexes, à créer des entreprises prospères et à inspirer la prochaine génération de leaders , mentionne la directrice générale de COlab Innovation sociale et culture numérique, Josée Gauthier.

Les métiers numériques sont particulièrement mis à l’avant-plan durant le parcours d'environ 15 semaines.

L’annonce du déploiement du programme partout au Québec a été faite lundi matin par la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, lors d’un passage à l’Université du Québec à Chicoutimi.

C’est une initiative qui est née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a porté fruit et dont le succès se doit d’être partagé dans toutes les régions du Québec.

Le parcours Les Ambitieuses est offert comme activités parascolaires dans plusieurs écoles secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2020.

À écouter : Incursion dans le programme Les Ambitieuses

Plus d’une centaine de filles de la région ont participé jusqu’à maintenant.

L’initiative leur propose une pléiade d’activités de développement et des rencontres inspirantes avec des femmes qui ont percé dans les domaines plus traditionnellement masculins.

Parmi les conférencières passées, on retrouve notamment l’ingénieure spatiale, Farah Alibay, la plongeuse de haut vol Lysanne Richard ou encore Mériane Labrie dit Madame Labriski, auteure de livres de collations santé.