Réduction de l’offre de service à Transport La Matanie

Face au manque de chauffeurs et à un contexte budgétaire difficile, Transport La Matanie réduit son offre de transport collectif.

Il n'y aura plus de transport en commun le dimanche et le service terminera à 18 h 30 en semaine et à 17 h 30 le samedi, au lieu de 21 h.

Le nombre de véhicules et de circuits reste inchangé, mais ils seront concentrés dans une plage d'horaire réduite, qui entrera en vigueur lundi prochain.

La MRC justifie sa décision par le manque de chauffeurs et par le fait que le financement octroyé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable n'a pas été bonifié depuis 2019.

Ça devenait de plus en plus difficile de maintenir ce même horaire de service sept jours sur sept , explique Vanessa Caron, directrice au développement territorial et responsable du transport adapté et collectif à la MRC de La Matanie.

Il s'agit donc d'un effort d'optimisation de la part de la MRC , qui va concentrer ses ressources sur les pics d’achalandage, en matinée et en fin de journée.

Vanessa Caron rappelle que le financement est octroyé en fonction du nombre de passagers et non du kilométrage parcouru, qui peut être important en contexte rural.

On ne souhaite pas aller vers un déficit, donc ce sont un peu des mesures qui nous permettent de continuer à bien gérer nos ressources financières actuelles , explique-t-elle.

Avec la grandeur du territoire à couvrir et même si la demande est là, le financement ne suit pas.

Le transport à la demande sera maintenu, mais la formule de jumelage des usagers sera plus fréquemment utilisée afin de remplir les véhicules.

Les usagers ont d’ailleurs vu leur contribution augmenter en 2022 pour pallier le manque de revenus de Transport La Matanie.

D’autres régies de transport collectif de la région doivent aussi composer avec un contexte budgétaire difficile, que ce soit la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) qui a connu son premier déficit de son histoire, ou encore le service de transport du TAC de La Mitis, qui a aussi réduit son offre cet été.

Le service de transport de la Matanie a atteint des records en termes d'achalandage dans les dernières années. En 2022, ce sont 65 000 déplacements qui ont été effectués comparativement à 28 000 en 2021.

Pour l'année 2023, Vanessa Caron s'attend à ce que l'achalandage dépasse aussi les 60 000 déplacements.