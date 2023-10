Non-respect de ses conditions : une accusation contre Tamara Lich tombe

La Couronne a abandonné, lundi, une accusation contre l’une des organisatrices du convoi des camionneurs, Tamara Lich, qui soutenait qu’elle avait violé les conditions de sa mise en liberté au cours de l’été 2022.

À mon avis, ces accusations n'étaient pas fondées. Elles ont été déposées sans cause et cela a traîné trop longtemps , a commencé l'avocat de Tamara Lich, Lawrence Greenspon, à sa sortie du palais de justice d'Ottawa, lundi avant-midi.

Bien que la suspension d'une accusation signifie que la question de la culpabilité ou de l'innocence n'est pas réglée, l'avocat a assuré que sa cliente est heureuse du retrait de cette accusation.

L’Albertaine avait été arrêtée à Medicine Hat à la fin du mois de juin 2022, après que la police d'Ottawa eut lancé un mandat d'arrêt pancanadien contre elle.

La Couronne avait alors plaidé que Tamara Lich avait enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution en apparaissant aux côtés d'un autre chef du convoi des camionneurs, Tom Marazzo, lors d'un gala qui avait lieu à Toronto.

Elle avait finalement été libérée sous caution le 26 juillet. En plus de devoir verser une caution de 37 000 $, elle devait aussi se soumettre à des règles plus strictes en ce qui a trait à la communication avec les organisateurs du convoi et à son utilisation des réseaux sociaux.

Ouvrir en mode plein écran Tamara Lich, (troisième à partir de la droite), a reçu l'ordre d'un juge de ne pas avoir de contact avec Tom Marazzo (deuxième à partir de la droite). Ils avaient néanmoins pris cette photo le 16 juin 2022. (Photo d'archives) Photo : Facebook

Quant à M. Marazzo, il n’a jamais été inculpé par la police pour son rôle dans les manifestations. Il a aidé à organiser le convoi en plus d’apparaître comme porte-parole officiel des manifestants au cours de cet événement qui a duré près de trois semaines avant qu’une opération policière d’envergure y mette fin.

Tamara Lich n'avait pas été autorisée à contacter M. Marazzo et d'autres personnes impliquées dans la manifestation sans la présence d'un avocat, ce qui faisait partie des conditions liées aux accusations initiales concernant son rôle dans l'organisation du convoi.

Cette accusation n’avait aucun lien avec le procès de Tamara Lich et de Chris Barber qui retient l’attention à Ottawa ces dernières semaines. Devant initialement durer 16 jours, ce procès a atteint, vendredi, sa 21e journée.

Les deux sont accusés de méfaits et d'avoir conseillé à d'autres de commettre des méfaits ainsi que d'intimidation, entre autres accusations, en relation avec les manifestations contre les mesures de santé publique liées à la COVID-19 et contre le gouvernement libéral qui ont bloqué le centre-ville d'Ottawa pendant trois semaines à l'hiver 2022.

Les avocats de la Couronne, de la défense et de la police d'Ottawa doivent discuter de documents caviardés lorsque les procédures reprendront le 26 octobre.