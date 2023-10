Autre volte-face majeure du gouvernement Ford, après la ceinture de verdure

L'Ontario fait « marche arrière sur les changements apportés aux plans officiels » de douze villes et municipalités régionales, y compris Ottawa et Hamilton. Le nouveau ministre des Affaires municipales et du Logement Paul Calandra dit que le « processus » n'avait pas été suivi par son prédécesseur.

Le ministre Calandra ajoute qu'il présentera « dès que possible » un projet de loi pour annuler les changements apportés par son gouvernement.

Les autorités municipales auront 45 jours pour lui présenter leurs recommandations.

La plupart s'opposaient à l'expansion des frontières urbaines que la province leur avait imposée.

Alors que le gouvernement Ford fait face à une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au sujet du retrait, depuis annulé, de terres de la ceinture de verdure autour de Toronto, le ministre Calandra marchait sur des œufs en point de presse lundi matin pour expliquer une autre volte-face de son gouvernement.

Dans certains cas, il y avait trop d'interventions de la part de certains individus du bureau du ministre.

Grand Toronto : redécoupage de la ceinture de verdure Consulter le dossier complet Grand Toronto : redécoupage de la ceinture de verdure Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Son prédécesseur Steve Clark a démissionné de son poste en septembre dans la foulée du scandale de la ceinture de verdure. Son chef de cabinet Ryan Amato a aussi démissionné.

Villes concernées Barrie, Belleville, Guelph, Hamilton, Ottawa et Peterborough, ainsi que les municipalités régionales de Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York et le comté de Wellington.

Autre volte-face

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement Ford défendait pourtant sa décision de repousser les frontières d'Ottawa et de Hamilton, afin de construire plus de logements.

Publicité

Les parcelles où la construction domiciliaire a déjà commencé seront toutefois exclues de la révision annoncée par le ministre Calandra.

Ce dernier assure que son objectif demeure de construire 1,5 million de nouvelles habitations dans la province.

Réactions

La chef du NPD Marit Stiles demande dans un communiqué ce que le gouvernement Ford « cache » d'autre, accusant à nouveau les progressistes-conservateurs de « corruption ».

La dernière volte-face du ministre Calandra le montre clairement : nous ne faisons qu'effleurer les dégâts causés par ce gouvernement.

Elle ajoute que le gouvernement a « perdu un an avec des politiques insensées, en pleine crise du logement ».

Même son de cloche de la part du chef du Parti vert, Mike Schreiner.

Depuis deux ans, ce gouvernement utilise son temps, argent et énergie pour aider des [spéculateurs] bien pistonnés à s'enrichir grâce à l'étalement urbain.

Pour lui, le gouvernement Ford est en train de « dégringoler », alors que les Ontariens n'arrivent pas à payer leur loyer ou à s'acheter une maison.