La cause qui oppose la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) à la N.-É. concernant la décision de la commission de délimitation des circonscriptions électorales de ne pas recommander une circonscription pour Chéticamp est entendue aujourd'hui et demain par la Cour suprême de la province, à Port Hawkesbury.

Les procédures se déroulent en Anglais, mais le juge acadien Pierre Muise préside les audiences.

Devant une douzaine de résidents de Chéticamp, l’avocat Réjean Aucoin, lui-même de la région, a rappelé que Chéticamp est unique et que les Acadiens du village mérite un statut spécial en tant que minorité culturelle et linguistique.

Ça fait depuis 1925 qui a pas eu un acadien qui a pas eu personne, qui parlait français, qui a représenté la circonscription d'Inverness ou la région de Chéticamp!

À son avis, la commission n’a pas été juste dans son approche envers les différentes régions où sont établis des groupes minoritaires de la Nouvelle-Écosse.

S'ils avaient regardé Chéticamp de la même manière [que Clare , Argyle, Richmond et Preston], ils l'auraient protégé , a expliqué l’avocat en cours.

En effet la commission de délimitation des circonscriptions électorales a recommandé dans son rapport définitif de 2019 de rétablir les trois anciennes circonscriptions acadiennes protégées d'Argyle, de Clare, de Richmond et la circonscription afro-néo-écossaise de Preston.

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE). Photo : Radio-Canada

Par contre, FANE réclame depuis plusieurs années déjà la création d'une circonscription acadienne protégée pour Chéticamp. Dans le dernier rapport, la commission de délimitation a jugé que la région n'était pas suffisamment peuplée pour justifier cette nouvelle circonscription. La FANE s'est donc tournée vers les tribunaux.

L'organisme espère démontrer que la Commission n'a pas pris en compte tous les arguments en faveur d'une représentation politique.

On pense que la Commission n'avait pas tous les facteurs importants et les faits pour arriver à cette décision-là , a confié l’avocat de la FANE Réjean Aucoin. En conséquence, la décision était déraisonnable.

Rejean Aucoin est l'avocat représentant la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse dans la poursuite pour que Chéticamp puisse obtenir une circonscription acadienne protégée. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

L’avocat a entre autres soulevés que la commission n'a pas évalué si la Loi sur les services en français, qui reconnaît la contribution des Acadiens à la province, s'appliquait à Cheticamp. Selon lui, le manque de représentation effective est contraire à cette loi.

On veut que la Cour réalise que finalement, la décision n'était pas raisonnable , a dit l’avocat lors d’une entrevue à l’émission le Réveil quelques heures avant son arrivée en cour. Une personne raisonnable n'aurait pas conclu que Chéticamp ne devait pas avoir de circonscription.

Dans son argument en cour, Me Aucoin fait valoir que Chéticamp est déjà désavantagé géographiquement. La région subit les conséquences des suêtes, ces vents très forts qui viennent du large, elle n’a pas de réseau cellulaire fiable et elle n’a pas non plus d'autoroute principale. Selon lui, ce sont toutes des raisons qui, ajoutées à l’apport culturel et linguistique, méritent une représentation politique.

Les audiences pour déterminer si le travail de la commission de délimitation des circonscriptions électorales a été équitable envers Chéticamp se déroulent le 23 et 24 octobre 2023 à la Cour de Port Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Son équipe a aussi soulevé le fait que les Acadiens sont désavantagés quand ils sont représentés par un député unilingues anglophones. Cet après-midi ce sera à la couronne de présenter ses arguments.

Si le tribunal nous donne raison, on va demander à la Cour d’ordonner à la province de rétablir une commission pour qu'elle réexamine les frontières électorales de la région de Chéticamp , a indiqué Me Aucoin avant le début des procédures. Ça serait bien dans trois mois d'avoir la décision.

Me Aucoin est conscient que si la Commission doit refaire son travail, le processus pourrait prendre jusqu’à un an. Il espère que, si la cour tranche en sa faveur, les Acadiens au nord du Cap-Breton pourront avoir la possibilité d’être représentés le plus tôt possible.

Avec les informations d'Adrien Blanc et de l'Émission du Réveil de la N.-É. et de T.-N.-L.