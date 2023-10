Le Barreau de la Colombie-Britannique a déposé une requête pour demander à un juge qu’il interdise à Jasmeet Dhaliwal de pratiquer le droit. L'habitante de Surrey aurait demandé des services de ménage et de cuisine en échange de conseils juridiques.

Selon les documents du tribunal, une femme dit avoir fait 140 heures de nettoyage et de cuisine pour la famille de Jasmeet Dhaliwal en échange de divers conseils juridiques.

Jasmeet Dhaliwal aurait dit à la cliente que ses honoraires pour ces services s'élèveraient à 4000 dollars. Parce que la cliente aurait fait part de ses difficultés financières, un accord aurait été conclu en vertu duquel la cliente ferait la cuisine et le ménage pour la mère de Jasmeet Dhaliwal avant un mariage familial.

L'ancienne cliente estime avoir travaillé 140 heures pour la famille entre le 17 mai et le 10 juin 2023. Elle affirme que Jasmeet Dhaliwal a évalué le total à 70 heures et a accepté de réduire sa facture de 1050 dollars, soit l'équivalent de 15 dollars de l'heure, ce qui est inférieur au salaire minimum.

Publicité

Des menaces

Quatre mois après l’arrangement, la cliente aurait demandé à connaître l’avancement du dossier. Jasmeet Dhaliwal l’aurait alors menacée.

Mme Dhaliwal n'a pas voulu me donner de nouvelles et m'a dit de ne pas revenir chez elle ou à son bureau. Elle a ajouté que ses chiens me mordraient si je revenais , écrit l’ancienne cliente, qui ajoute que Jasmeet Dhaliwal a ensuite ignoré ses appels.

Selon la déclaration sous serment de l’ancienne cliente, Jasmeet Dhaliwal aurait dit qu’elle était avocate et aurait utilisé le prénom Jaspreet au lieu du sien. Jaspreet Dhaliwal est bien une avocate selon le registre du Barreau.

L’ancienne cliente aurait découvert la supercherie lorsqu’elle a communiqué avec une clinique juridique.

Publicité

Le Barreau demande une ordonnance interdisant de façon permanente à Jasmeet Dhaliwal et à sa société, Global Unity Consulting, d'exercer la profession d'avocat, à moins qu'elle ne devienne membre en règle.

Dans un courriel adressé à CBC, Jasmeet Dhaliwal nie les allégations portées par l'ancienne cliente. Nous sommes en train d'examiner cette plainte car elle a été déposée à tort par quelqu'un. Nous venons d’en prendre connaissance et nous allons communiquer avec le Barreau à ce sujet , écrit-elle.

Un précédent

Jasmeet Dhaliwal a fait l'objet d'allégations similaires dans le cadre d'une action en justice intentée en décembre 2022. Un homme affirme en effet lui avoir versé un acompte de 2500 $ pour qu'elle l’aide à obtenir la citoyenneté canadienne et afin qu’elle règle un litige relatif à la garde de ses enfants.

Il affirme que Jasmeet Dhaliwal n'a pas travaillé sur son dossier pendant 22 mois et que, lorsqu'elle a accepté de lui donner un remboursement partiel, le chèque était sans provision.

L’action en justice indique également que Jasmeet Dhaliwal a finalement répondu au client qu'elle était une assistante juridique et non une avocate .

Jasmeet Dhaliwal n'a pas déposé de réponse à la plainte déposée par l’homme, mais a déclaré à CBC qu'elle était en cours de règlement.

Avec les informations de Bethany Lindsay