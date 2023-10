À Saskatoon, un organisme offre des services de détatouage gratuits aux ex-membres de gang

Un organisme de Saskatoon offre des services gratuits de détatouage aux anciens membres de gangs. Grâce aux fonds de la stratégie provinciale de réduction de la violence des gangs, STR8 UP supprime les tatouages et permet à ces ex-membres de gangs une réinsertion sociale.

Il n'est pas rare que certains regrettent des tatouages qu’ils se sont fait faire lorsqu’ils étaient plus jeunes.

C’est le cas de Sandatana Longneck-Couillonneur, aujourd'hui âgée de 27 ans. La résidente de Saskatoon s'est jointe à un gang lorsqu'elle avait environ 15 ans, puis elle s'est fait tatouer un bandana sur le bras.

Sandatana Longneck-Couillonneur de Saskatoon a déjà eu deux séances de détatouage à STR8 UP. Elle s'est fait tatouer il y a plus de 10 ans et se dit soulagée d'en être bientôt débarrassée. Photo : Radio-Canada / Laura Sciarpelletti

Selon elle, il était important de faire partie d'un groupe très uni. Et se faire tatouer un bandana était un moyen de la connecter au gang, une famille à l'époque, dit-elle.

Mais au fil des années, Mme Longneck-Couillonneur a voulu s'éloigner de la violence des gangs. Elle a également eu un bébé à la fin de son adolescence et ne voulait pas être une mère gangster .

Et lorsqu’elle a entendu parler du programme gratuit de détatouage de STR8 UP, elle a dit que c'était comme une chance de récupérer son corps .

Elle en avait assez de devoir expliquer le tatouage à ses amis, partenaires et employeurs potentiels.

Mme Longneck-Couillonneur a maintenant effectué deux séances de retrait et est ravi de voir le tatouage indésirable se réduire.

J'étais vraiment heureuse et joyeuse de le retirer de mon corps (..) c’est très excitant.

Aujourd'hui, Sandatana Longneck-Couillonneur est une mère célibataire et est de retour aux études. Elle souhaite obtenir son diplôme en travail social et aider les autres qui se retrouvent dans une situation similaire.

Devon Napope, qui est âgé de 36 ans et qui habite à Saskatoon, s'est fait tatouer au centre correctionnel de Saskatoon alors qu'il avait environ 21 ans.

Le père cri et étudiant autochtone de troisième année en travail social de la Première Nation One Arrow, près de Saskatoon, déclare que les trois tatouages n’avaient aucune signification profonde.

Il voulait tout simplement quelque chose qui le connecte au style de vie de gang dans lequel il vivait. C'était une période pendant laquelle il a reçu neuf coups de couteau et a dû subir trois opérations chirurgicales à l'estomac.

Puis en 2011, il quitte le gang. Désormais, il veut être un bon exemple pour ses enfants et être un guide pour sa communauté.

Devon Napope s'est fait tatouer trois fois au centre correctionnel de Saskatoon lorsqu'il avait environ 21 ans. Depuis ce temps, il a quitté la vie de gang. Photo : Radio-Canada / Laura Sciarpelletti

Il porte toujours des chemises à manches longues pour couvrir les tatouages, surtout lorsqu'il cherche un emploi.

Devon Napope a déjà eu trois séances de détatouage au STR8 UP, ce dont il est reconnaissant.

Je suis capable d'être moi-même. Cela me permet en quelque sorte de me renouveler. Cela me donne l'occasion de découvrir qui je suis et ce que j'attends vraiment de moi-même maintenant, au lieu de regarder ces tatouages qui me rappellent le passé , explique M. Napope.

Un détatouage complet peut nécessiter de six à douze séances. Pour de nombreuses personnes, le détatouage est un luxe selon le directeur général de STR8 UP, Russ Misskey.

Retirer les tatouages est un processus coûteux. Selon la taille du tatouage, le retrait au laser peut coûter entre 100 $ et 500 $ par séance.

Cependant, grâce au fonds provincial de réduction de la violence des gangs, STR8 UP a pu se procurer un laser de détatouage plus tôt cette année.

L'organisme a un contrat de trois ans avec la province et reçoit 1,1 million de dollars chaque année pour fournir des services comme celui-ci.

Il s'agit de l'emploi, de l'image corporelle, mais aussi des tatouages qui créent de la négativité. Cela leur rappelle quelqu'un qu'ils ne sont plus, le mode de vie dont ils ont essayé de se libérer , ajoute Russ Misskey.

Selon lui, le détatouage gratuit est déterminé au cas par cas, avec une priorité accordée aux personnes issues de gangs et à celles portant des tatouages visibles.

