Simulation de crise en milieu carcéral au Collège Cambrian

Les équipes d’intervention en cas de crise des prisons de North Bay et de Sudbury ont convergé vendredi dernier au Collège Cambrian dans le but de participer à un exercice d’intervention en milieu carcéral.

Les étudiants de l’école de loi et de justice du Collège Cambrian ont pu observer les professionnels d’intervention qui ont dû gérer une simulation dans les cellules de simulation du collège.

L’exercice, qui a eu lieu dans le laboratoire de simulation de la justice du collège, simulait notamment des interventions auprès de détenus violents et non coopératifs.

Je pense que c’était un très bon exercice pour nos étudiants parce que ce sont des habiletés et des connaissances dont ils auront besoin dans leurs carrières comme policiers et comme gardiens de prison , a indiqué Leah Bouthillier, coordonnatrice du programme de services pour la communauté et justice au Collège Cambrian.

L’équipe de simulation a notamment eu lieu à négocier avec un détenu, pour ensuite être déployé pour tenter de maîtriser un autre détenu devenu violent et destructeur.