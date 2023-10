Dans une lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal, le président et les recteurs des dix établissements de l'Université du Québec défendent les mesures financières annoncées par Québec pour rééquilibrer le financement en provenance des étudiants internationaux et hors Québec.

Le 13 octobre dernier, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry et son collègue de la Langue française, Jean-François Roberge, ont annoncé l’imposition d’un tarif plancher pour tous les étudiants non québécois inscrits au 1er cycle et au 2e cycle professionnel.

En vertu de cette mesure, les étudiants canadiens non résidents du Québec devront payer un tarif équivalent à ce que coûte la formation au gouvernement. Leurs frais de scolarité passeront de 8992 $ à environ 17 000 $. Pour les étudiants internationaux, le tarif plancher sera quant à lui porté à près de 20 000 $, et ce, dès l’automne 2024. Une partie des frais de scolarité de ces étudiants sera aussi redistribuée aux établissements universitaires, particulièrement francophones.

Des mesures destinées, selon le gouvernement, à corriger un déséquilibre financier entre les réseaux francophone et anglophone, aggravé par l'adoption d'une politique de déréglementation par le gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Afin de répondre aux besoins criants en matière de main-d’œuvre et de donner les moyens aux universités francophones de contribuer encore davantage au développement social, scientifique, culturel et économique du Québec, un rééquilibrage des revenus entre l’ensemble des universités est nécessaire.

Dans leur lettre les recteurs expliquent qu'en 2018, le gouvernement libéral a mis fin à la pratique de répartition équitable de l’ensemble des revenus issus des étudiants internationaux entre les établissements universitaires .

La subvention accordée aux universités pour ces étudiants était du même coup retirée.

Auparavant, expliquent les recteurs, chaque université remettait au gouvernement du Québec les frais de scolarité majorés que payaient les étudiants internationaux. L’État répartissait ensuite cette somme équitablement entre les institutions d’enseignement.

En abolissant ce système, le gouvernement a en contrepartie permis aux universités de facturer le montant qu’elles voulaient aux étudiants internationaux et de garder pour elles tout l’argent perçu.

Étant donné la proximité géographique du Québec avec les États-Unis et la capacité de payer supérieure des étudiants internationaux anglophones, cela faisait craindre un débalancement important dans les finances des universités au Québec , rappellent les signataires de la lettre.

70 % des revenus à trois universités anglophones

Cinq ans après cette réforme, les trois universités anglophones du Québec ont généré 70 % des revenus totaux issus des étudiants internationaux, alors que seulement 38 % de ces étudiants sont inscrits dans un de ces établissements. En contrepartie, les 16 autres universités, qui accueillent pourtant 62 % des étudiants internationaux, se sont partagé 30 % des revenus .

En dépit de ce déséquilibre, la décision de Québec a enflammé les éditoriaux des médias anglophones du pays. Les chroniqueurs de The Gazette et du National Post, notamment, ont dénoncé dans leurs textes un système discriminatoire qui perpétuera la fuite des cerveaux , une insulte envers le reste du Canada , une guerre déclarée contre les universités anglophones et un acte de vandalisme .

Plus tempérée dans ses propos, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est aussi inquiétée, mercredi dernier, de l'impact de cette politique sur la réputation internationale de la métropole. Il s'agit selon elle d'un coup dur qui pourrait faire perdre des talents, des étudiants et des investissements à Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Le campus Sir-George-Williams de l'Université Concordia, au centre-ville de Montréal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Estimant pour leur part que le débat est mal engagé , les recteurs et le président de l’Université du Québec écrivent : nous réagissons favorablement à cette annonce, mais jugeons qu’il est impératif de recentrer la discussion sur le véritable enjeu, le sous-financement chronique de nos universités francophones .

C’est pourquoi les recteurs saluent le retour de la subvention aux universités québécoises qui est contenu dans le train de mesures annoncées par Québec. Une pratique qui, par ailleurs, n’affecte pas la capacité des universités de moduler leurs droits de scolarité selon leurs bassins de recrutement, souligne-t-on.

Mentionnons aussi que les étudiants inscrits aux programmes de recherche ne seront pas affectés par ces nouvelles mesures qu’ils soient internationaux ou canadiens.

Reconnaissant que l’augmentation des frais de scolarité des étudiants canadiens hors Québec demeure à évaluer , les recteurs tiennent à rappeler que les droits de scolarité des étudiants internationaux sont, dans la grande majorité des cas, déjà supérieurs au prix plancher annoncé de toute façon.

Nos universités québécoises demeureront donc aussi attractives à l’international [pour les étudiants], que ceux-ci retournent dans leur pays d’origine après leurs études ou qu’ils immigrent et s’intègrent de façon permanente dans notre collectivité.