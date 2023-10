La police est intervenue à 1 heure 15 dimanche dans l'îlot 1300 de la rue Raleigh à la suite de multiples appels signalant une femme poignardée lors d’une tentative d’intrusion à domicile.

Selon un communiqué de la police de Winnipeg, lorsque la police est arrivée sur la scène, une suspecte souffrait de blessures sur le haut du corps après avoir été poignardée.

Les agents de police ont prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée d'une ambulance. Elle fut transportée à l’hôpital pour y être soignée.

D’après les informations de la police, la suspecte, sous l’effet de l’alcool, aurait tenté de pénétrer la résidence de la victime en frappant du pied la porte d’entrée à la suite à une dispute survenue plus tôt.

La victime, une femme adulte, aurait alors poignardé la suspecte afin de l’empêcher de rentrer dans la résidence. La police ajoute que deux enfants se trouvaient dans la résidence au moment des faits. Ils n’ont souffert aucune blessure.

Selon la police, les deux femmes se connaissaient,

La suspecte est une femme de 29 ans originaire de Winnipeg et est accusée d’introduction par effraction avec préméditation dans une résidence. Elle et a été libérée et devra comparaître devant un tribunal.