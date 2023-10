Appel à de meilleurs services pour les jeunes vivant avec un trouble du langage

Le trouble développemental du langage (TDL) s’est invité dans la vie de Mélissa Lapointe lorsque son fils avait 18 mois.

Il avait de la difficulté à entrer en relation avec les autres, à s’ouvrir, à faire des bruits. Il faisait aussi beaucoup de crises , raconte-t-elle.

Le fils de Mélissa Lapointe vit avec un trouble développemental du langage.

Mme Lapointe offre son témoignage au micro d'Émilie Gagné de l'émission C'est jamais pareil à l’occasion de la Semaine du trouble développemental du langage qui se déroule jusqu’à vendredi.

Son fils, aujourd’hui âgé de 15 ans, a reçu un bon encadrement durant sa petite enfance.

Les enfants apprennent beaucoup par le toucher. Par exemple, si on lui dit de ne pas manger le gâteau, il va comprendre mange et gâteau, donc il va manger le gâteau. Alors souvent, on va penser que ces enfants-là ont un problème de comportement explique Mélissa Lapointe.

Celle qui a été enseignante durant 20 ans déplore que les ressources et le soutien diminuent au fur et à mesure que les jeunes avancent dans leur parcours scolaire.

À partir de l’âge scolaire, c’est le système scolaire qui les prend en charge, c'est plus difficile. Le système n’est pas outillé pour répondre à ces besoins-là , soutient-elle.

À son avis, il faudrait idéalement une ressource en orthophonie par école tant au primaire qu’au secondaire pour bien appuyer les jeunes qui vivent avec un trouble développemental du langage.

Entre-temps, Mélissa Lapointe suggère aux familles d’entrer en contact avec l’Association québécoise de la dysphasie - région 02 pour bien connaître les ressources disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Aujourd’hui, son fils va mieux, mais la communication demeure un défi quotidien.

Ça demeure un défi, il joue au hockey, il a une belle équipe. Il apprend en observant, donc le hockey c’est bien pour lui parce que c’est facile à imager , conclut-elle.

D'après une entrevue d'Émilie Gagné