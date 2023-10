La Nation Siksika combat les changements climatiques, plusieurs arbres à la fois

La Première Nation Siksika utilise une ancienne technique, celle de planter des brise-vent végétaux, afin de mieux combattre les effets des changements climatiques sur son territoire.

Les brise-vent végétaux sont des arbres, ou des arbustes, plantés côte à côte pour former un mur naturel, ou une haie. Ils ont pour fonction première de couper les vents ou, du moins, de réduire leurs impacts sur ce qui se trouve derrière ces rangées d'arbres.

La Nation Siksika se trouve dans une vallée propice aux vents extrêmes, explique Dale Springchief, la coordonnatrice des projets de terres spéciales pour la gestion des terres de la nation.

Selon Eldon Weasel Child, un gardien du savoir des Pieds-Noirs, sa communauté a beaucoup changé dans les dernières années et ces coupe-vent végétaux pourraient aider à revitaliser l’environnement sur le territoire des Siksika.

Cette initiative est une collaboration issue de la Nation Siksika et de Project Forest, une organisation à but non lucratif d'Edmonton. Mike Toffan, son directeur administratif, affirme qu'à la fin du mois d’octobre. Project Forest tiendra une cérémonie sur le territoire Siksika et prévoit y planter 180 jeunes arbres. D’ici au printemps 2024, ils visent à en planter 180 000. D'ici cinq ans, 1 million d'arbre pourraient ainsi être plantés sur le territoire.

Jeu de devinette

Par contre, il reste encore à déterminer quels arbres pourront prendre leurs racines dans les conditions particulièrement sèches du territoire des Prairies.

Des tentatives de plantations de la Nation Siksika sont restées stériles, car le climat est très difficile , explique Mike Toffan. Nous allons donc utiliser un mélange d’espèces naturelles et des plantes hybrides , enchaîne-t-il.

Son organisme prévoit planter plus de 14 espèces de semis lors de la première mise en terre, pour voir quel type résiste le mieux.

Des conditions sèches

Il n’y a plus autant de neige, les rivières coulent différemment.

Les membres de la Nation Siksika affirment que leurs terres sont plus asséchées que jamais, en plus que les changements climatiques viennent diminuer la quantité d’eau qui se rend dans les Prairies. Un autre avantage de ces coupe-vent naturels est qu’ils permettent de capter et de retenir l’humidité dans les sols et ainsi, de combattre la sécheresse.

Colin Larocque, professeur au Collège d'agriculture et de bioressources de l'université de la Saskatchewan, affirme que les brise-vent retiendront la neige. C’est pourquoi il est important que les pousses sortent ce printemps pour retenir l’eau de la fonte des neiges. Habituellement, dans ce type d’environnement, la neige est soufflée et ne reste pas assez longtemps pour fondre et pénétrer les sols.

Une vieille technique répandue

L'usage des coupe-vent végétaux n'est ni une idée unique ni nouvelle. Elles sont visibles sur plusieurs fermes à travers les Prairies.

Dès 1901, le gouvernement fédéral a lancé un programme de coupe-vent végétaux, pour améliorer les conditions agricoles dans les Prairies. Le programme a pris fin en 2013, et pendant les 112 ans en opérant, le programme a distribué 1 milliard de pousses aux agriculteurs des provinces de l’Ouest.

Ce programme excluait les membres des Premières Nations qui vivaient sur des réserves. En effet, il offrait les pousses seulement aux propriétaires de terrain, ce qui excluait les réserves.

À partir des informations de Stephanie Cram