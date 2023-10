Leur fille a failli se noyer, ses parents se battent avec Canada Vie pour payer ses soins

Depuis plus d’un an, la famille McLaughlan fait tout en son possible pour soigner sa fille, Briar, qui a failli se noyer à l’été 2022. Souffrant d’une encéphalopathie hypoxique-ischémique (EHI), elle s’est battue pour demeurer en vie. Maintenant, ses parents doivent se battre avec leur nouvel assureur : Canada Vie.

Des centaines de personnes ont contacté CBC /Radio-Canada pour leur faire part de leur mécontentement à l’égard de Canada Vie ces derniers mois.

Le 1er juillet, 1,7 million de travailleurs et de retraités du gouvernement fédéral ont vu leur fournisseur d’assurance passer de la Sun Life à la Canada Vie. Cela a entraîné des changements quant aux services et aux médicaments couverts, à la façon dont les demandes de remboursement sont approuvées ainsi qu'aux manières de joindre un agent pour discuter d'un problème ou d'une question.

La famille McLaughlan l'a constaté à ses dépens. L'été 2022, les vacances de Jenn et Andrew au Nouveau-Brunswick ont tourné au drame lorsque leur fille a été retrouvée en train de flotter dans une piscine. Elle était inconsciente et ne respirait plus. Malgré la réanimation cardiorespiratoire, elle a souffert d’une EHI , des lésions cérébrales causées par un manque d’oxygène.

À l’hôpital, le pronostic n’était pas optimiste. Andrew McLaughlan, qui travaille pour les Forces armées canadiennes, raconte encore ces moments avec la voix brisée.

Les médecins nous ont dit : ‘‘Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour elle, mais il y a de fortes chances qu’elle ne [quitte] jamais cette pièce’’.

Contre toute attente, Briar est rentrée chez elle, à Kingston, en Ontario, après avoir passé quatre mois dans des hôpitaux pour enfants à Halifax et à Ottawa.

Alors couverts par la Sun Life, les McLaughlan ont été remboursés pour le coût de la nourriture, du matériel d’alimentation, du fauteuil roulant, du lit médical et du transport aérien de 28 000 $ entre Halifax et Ottawa.

Pour nous, c’était merveilleux. Nous avions notre propre gestionnaire de cas. Si nous avions des questions, nous l'appelions directement. Nous n'avions pas à attendre , affirme Jenn McLaughlan.

Mais désormais, ils doivent se battre avec leur nouvel assureur, Canada Vie, afin d'obtenir la même couverture.

Nous avons dépensé 5000 $ pour les soins de Briar depuis le 1er juillet, et cela n'a pas été remboursé. La plupart de nos demandes ont été rejetées , déplore le père.

Briar McLaughlan avait deux ans lorsqu'elle a été retrouvée sans signes vitaux dans une piscine familiale, en juillet 2022.

De lourdes factures

Au départ, on leur avait pourtant dit que la couverture n’allait pas changer, même qu’elle allait s’améliorer.

J'ai l'impression que nous avons été totalement aveuglés par cela , de dire la mère.

La famille reçoit une allocation annuelle de 1680 $ par l’intermédiaire du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels de l’Ontario pour répondre à certains besoins de leur fille. Pour le reste de leurs dépenses liées aux soins de celle-ci, les parents comptent sur leurs prestations de soins de santé. Pour soigner Briar, la famille dépense 2000 $ par mois. Cela comprend 662 $ pour une préparation spéciale, 355 $ pour les sacs de cette préparation et 20 $ pour les tubes gastronomiques à changer chaque semaine.

CBC a contacté Canada Vie dans le cadre de ce reportage. Un représentant de l’assureur a ensuite contacté les McLaughlan pour leur dire que les sacs de lait maternisé seraient désormais couverts.

La compagnie d'assurance a également déclaré à CBC qu'elle avait créé une équipe mandatée pour examiner les réclamations qui auraient pu être refusées et de décider si elles doivent être approuvées pour des raisons de compassion. Il a ajouté que l’objectif était de donner la priorité aux demandes urgentes ou à celles déposées par des personnes confrontées à des difficultés financières.

Dans un courriel envoyé à CBC , le Conseil du Trésor, qui supervise les opérations du gouvernement fédéral, a mentionné qu’il partageait les inquiétudes et les frustrations des membres de la fonction publique fédérale qui ne parviennent pas toujours à joindre un agent ou qui subissent de longs délais d’attente.

Nous comprenons le stress que ce problème de service persistant exerce sur les individus et leurs familles , a écrit un porte-parole.

Le Conseil du Trésor a dit que les nutriments thérapeutiques de remplacement sont couverts par une ordonnance, il n’a pas été précisé si les articles connexes, comme les tubes gastronomiques et les sacs de préparation, étaient également couverts.

Il a aussi rappelé que les membres peuvent faire appel de toute demande de remboursement refusée.

Parmi les articles couverts, les McLaughlan disent avoir dû attendre des mois pour être remboursés. La famille a dû s'endetter. La mère estime que tout le clan est perdant, que ce soit les parents, Briar, et leurs deux autres enfants.

Nos enfants n'ont pas demandé à vivre cela. Nous n'avons pas demandé à vivre cela, et les enfants sont perdants parce que nous devons attendre plus longtemps pour obtenir le remboursement.

Briar McLaughlan a passé plus d'un mois dans un hôpital pédiatrique à Halifax, avant de passer trois autres mois au CHEO à Ottawa. (Photo d'archives)

Ils jouent avec la vie des gens

Avant l’accident, Briar était dynamique et heureuse, avec un côté espiègle. Aujourd’hui, elle a besoin d’un fauteuil roulant, est incapable de parler et a besoin d’une sonde d’alimentation et de soins 24 heures sur 24.

Elle dépend de nous pour tout , résume son père.

Les parents souhaitent que leur fille retrouve, un jour, certaines capacités perdues. Ils vivent d’espoir, compte tenu des progrès réalisés au cours de la dernière année. Elle a de nouveau appris à rire et à chanter.

Chaque semaine, Briar continue de s'améliorer et nous montre à quel point elle est incroyablement forte. Nous sommes tellement reconnaissants qu'elle ait continué à se battre et qu'elle veuille être ici avec nous. Parce que nous l'aimons tellement , a conclu M. McLaughlan.