Des logements abordables sur le site de l’ancien orphelinat pour enfants noirs

Michelle Simmons n'a pas eu de maison à elle depuis des années, mais c'est sur le point de changer. Elle et sa fille de neuf ans déménageront bientôt dans l'une des huit nouvelles maisons situées à l'est de Dartmouth.

Ils vivent avec leur famille depuis qu'ils ont quitté l'Ontario pour s'installer en Nouvelle-Écosse plus tôt cette année, incapables de trouver un logement abordable.

C'est juste un rêve devenu réalité , témoigne-t-elle.

Les maisons, construites avec l'argent d'Ottawa et de la province, se trouvent sur la même propriété que l'ancien orphelinat pour enfants noirs de la Nouvelle-Écosse, un établissement qui a fermé ses portes dans les années 1980.

En 2014, la province a transféré la propriété à Akoma Holdings Inc., qui a transformé l'ancien orphelinat en un bâtiment polyvalent appelé Kinney Place. L'entreprise réaménage actuellement les 130 hectares de terrain environnants.

La dernière étape de ce réaménagement a été la construction des quatre duplex où vivra Michelle Simmons. Les logements s'appellent les maisons Fairfax, nommées d’après Donald E. Fairfax, un ancien enseignant à l’orphelinat pour enfants noirs.

Ouvrir en mode plein écran L'édifice, photographié en 2013, qui abritait l'orphelinat pour enfants noir à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L’orphelinat, appelé Nova Scotia Home for Colored Children, était le seul établissement de la province à accueillir des enfants noirs. Au départ, ça a été présenté comme un triomphe pour la communauté noire, mais une récente enquête a révélé des abus physiques, psychologiques et sexuels qui se sont produits sur plusieurs décennies.

Publicité

L'ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, s'est excusé en 2014 pour les souffrances survenues dans cet orphelinat, et un recours collectif a octroyé 34 millions $ à d’anciens pensionnaires.

Locataires choisis par un comité

La compagnie Akoma continue d'essayer de réparer les torts infligés à la communauté noire. Les maisons Fairfax sont réservées aux familles noires. Les locataires sont sélectionnés par un comité.

Sunday Miller, consultante immobilière d'Akoma, indique que le comité s'est concentré sur les familles avec de jeunes enfants.

Nous essayons vraiment de créer une communauté où ils se sentiront en sécurité, où ils pourront grandir , dit-elle. Ça donne de l'espoir aux gens.

Sunday Miller rapporte que les familles choisies, mais de nombreuses familles présélectionnées qui n’ont pas été retenues étaient dévastées. La preuve selon elle qu’il y a un besoin pour plus de projets comme celui-ci.

Ouvrir en mode plein écran Quatre duplex construits sur le site de l'ancien orphelinat pour enfants noirs de la Nouvelle-Écosse sont presque prêts à accueillir les locataires. Photo : Radio-Canada / Taryn Grant

Chaque unité compte deux chambres et le loyer mensuel varie de 650 $ à 1000 $, selon le revenu du locataire. Michelle Simmons, qui travaille dans une garderie, paiera 920 $.

Publicité

Les locataires ont accès à un travailleur de soutien pour les aider à faire la transition vers leur nouveau logement et les mettre en contact avec d'autres services tels que des services médicaux, dentaires et de toxicomanie, ainsi qu'un soutien au revenu et à l'emploi.

La construction des maisons est terminée, mais elles doivent encore être branchées aux services publics. Sandy Miller espère que les locataires pourront s’installer en novembre.

Avec les informations de Tary Grant de CBC