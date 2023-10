Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador prend des mesures afin d’empêcher les délinquants sexuels de changer légalement de nom. Il a déposé la semaine dernière les changements législatifs nécessaires pour cela.

Cela réjouit Jenny Smith, l'une des victimes du délinquant sexuel récidiviste Adam Budgell. Ce dernier a changé de nom pour s’appeler Adam Penney.

Je pense que c'est une chose absolument merveilleuse que, Dieu nous en préserve, le prochain agresseur ne pourra pas le faire , affirme Mme Smith.

Jenny Smith est un nom fictif parce qu’une ordonnance de la cour protège l’identité de cette femme.

Adam Budgell a été condamné plus de dix fois à Terre-Neuve et en Ontario depuis 2007. Il a notamment été reconnu coupable d’agression sexuelle, d’étranglement et de séquestration sur Jenny Smith.

Ouvrir en mode plein écran Adam Budgell, qui s'appelle maintenant Adam Penney, a eu plusieurs condamnations pour avoir agressé des femmes en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Gracieuseté/anonyme

Adam Budgell faisait toujours l’objet de conditions imposées par la cour lorsqu’il s’est marié et qu’il a pris le nom de son épouse, en octobre 2022. Mme Smith a reçu une lettre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui l’a informée de son changement de patronyme.

Jenny Smith craignait que le public ne puisse plus reconnaître Adam Budgell parce que son nouveau nom ne figurait pas dans les reportages ni dans les publications sur les médias sociaux au sujet de ses condamnations. Elle a entrepris de demander au gouvernement de changer les lois pour empêcher de telles situations.

Je me sens comme si on m’a écoutée, comme si je n’étais pas seulement une victime , souligne Jenny Smith.

Sept mois après son changement de nom, Adam Budgell a été accusé de tentative de meurtre et de voies de fait graves, entre autres, sur son épouse. Il demeure détenu en attendant sa prochaine comparution en cour, mercredi, pour son audience sur la libération sous caution. Son nom inscrit sur les documents de la cour est Adam Penney.

Publicité

La ministre aura le dernier mot

En vertu des changements législatifs proposés, une vérification de casier judiciaire aura lieu dans le cas de tout adulte qui demande à changer de nom.

Si l’adulte a été condamné auparavant pour des crimes comme agression sexuelle, pornographie juvénile, leurre d’enfant ou traite de personne, la ministre de Service TNL en sera informée. La ministre décidera alors si le changement de nom est accordé ou non.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Stoodley est ministre du Gouvernement numérique et de Service Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est aussi ministre responsable des Affaires francophones. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture. Il pourrait recevoir la sanction royale durant la session législative actuelle.

Deux autres provinces, soit l’Alberta et la Saskatchewan, interdisent déjà aux délinquants sexuels condamnés de changer légalement de nom. D’autres provinces exigent que ces demandeurs soumettent leurs empreintes digitales ou subissent une vérification de casier judiciaire. Terre-Neuve-et-Labrador n’avait aucune mesure de ce genre.