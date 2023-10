Les sans-abri devant une église de Kensington Market pourraient être expulsés

Un permis délivré par la Ville de Toronto suscite l'inquiétude parmi les défenseurs des sans-abri. Celui-ci pourrait forcer les résidents d'un campement, installés depuis plusieurs années sur un terrain public devant l'église, à quitter les lieux.

Ce terrain, situé au 103 avenue Bellevue, appartient à la Ville. Il est utilisé comme parvis de l'église depuis près de 150 ans, selon la Révérende Chanoine Maggie Helwig de l’église St. Stephen-In-The-Fields. Depuis deux ans, des sans-abri y vivent dans des tentes.

Nous avons des gens qui sont ici depuis deux ans maintenant, et la stabilité d'être à un endroit, avec des services, avec du soutien, avec l'église, a vraiment été très bénéfique pour la santé de nombreuses personnes , confie Mme Helwig. Elle ajoute : Nous ne collaborerons pas pour trouver des endroits où forcer les gens à aller.

Mme Helwig pointe le manque d'alternatives pour les san-abri. Elle ajoute que le système de refuges de la Ville refusait récemment 275 personnes chaque nuit.

La Ville, de son côté, a clarifié qu’elle gérait les campements sur les voies publiques en orientant d'abord les occupants vers des prestataires de proximité. De plus, les structures qui empiètent sur un parc ou une voie publique sont sujettes à des avis de violation.

Andrew Neelands, bénévole de l'église, se dit déçu que l’église et les sans-abri aient été exclus du processus décisionnel.

Un permis d'occupation de la rue

La Ville confirme avoir approuvé un permis d'occupation de la rue, généralement délivré avant des travaux affectant des propriétés publiques. Toutefois, elle reste discrète sur les détails, y compris l'identité du demandeur.

La Ville répond aux campements sur les voies publiques de la Ville et oriente les occupants vers des prestataires de proximité pour un soutien avant de déterminer les prochaines étapes, partage la Ville dans un courriel.

Celle-ci affirme avoir donné des avis de violation aux sans-abri du campement il y a plus d'un mois. De plus, elle précise avoir envoyé du personnel de proximité sur place pour aider et orienter les occupants.

M. Neelands n’aime pas la solution offerte par la Ville. Je ne pense vraiment pas que les pousser dans la cour de quelqu'un d'autre soit la solution , dit-il.

Mme Helwig, outre son rôle de soutien aux résidents du campement, se montre préoccupée par le devenir de ces personnes si elles étaient expulsées.

Je suis très préoccupée par ce qui se passera s'ils perdent une des seules stabilités qu'ils ont eues depuis très longtemps , avoue-t-elle.

Avec les informations de CBC News