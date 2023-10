Les Olympiques de Gatineau chutent lourdement face à l’Armada

L'Armada de Blainville-Boisbriand a dominé les Olympiques de Gatineau sur sa propre patinoire, l'emportant 7-1 à Gatineau, dimanche.

Les sept buts ont été marqués par un joueur différent, alors que 11 patineurs de l'Armada ont terminé le match avec au moins un point.

Les centres Jonathan Fauchon et Thomas Paquet ont contribué avec un but et deux aides, puis un but et une aide, respectivement.

Ce n'est toutefois qu'en deuxième période que l'Armada a inscrit le premier de ses sept filets, lorsqu'Alexis Bourque a marqué son huitième de la saison avec à peine plus de sept minutes de jouées. L'Armada a marqué quatre buts au deuxième vingt et trois au dernier tiers.

Le gardien Charles-Édward Gravel a terminé le match avec 27 arrêts. Seul Jérémie Minville, en avantage numérique, a réussi à déjouer le cerbère.

Kian Hodgins a repoussé 16 tirs sur 20 et a été remplacé par Zach Pelletier pour commencer la troisième période. Pelletier n'a bloqué que deux lancers sur cinq.