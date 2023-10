Des parents ontariens réclament plus d’investissements pour les activités parascolaires

Deux associations de mères de famille, Moms at Work et Moms Together, affirment que le financement du Programme ontarien d’activités après l’école est insuffisant.

Les deux organismes demandent une augmentation de l’investissement dans le programme à hauteur de 40,5 millions de dollars par an. Ensemble, ceux-ci comptent 17 000 membres en Ontario. L’organisme à but non lucratif BGC Canada appuie ces demandes.

Du côté du gouvernement provincial, on rappelle que le programme recevra une augmentation de son budget de 1,1 million de dollars pour l'année en cours.

Or, cette mesure semble ne pas suffire pour de nombreuses familles qui se retrouvent confrontées à des listes d'attente interminables et à l'absence d'options d’activités après l’école.

Des défis quotidiens

Selon Allison Venditti, fondatrice de Moms at Work, la garde après l'école semble avoir en quelque sorte été oubliée . Elle décrit les défis quotidiens auxquels les parents sont confrontés, notamment les longues listes d'attente et les problèmes d'infrastructure.

Allison Venditti est la fondatrice de Moms at Work.

Elle affirme avoir de la difficulté à trouver des places pour ses trois enfants. J’habite au centre-ville de Toronto. [...] tout le monde ici est pris dans ce genre de labyrinthe, les programmes ne fonctionnent tout simplement pas.

Katie German de Moms Together évoque le stress financier des familles : J'entends parler de mamans tous les jours qui doivent réduire leurs heures de travail pour s’occuper de leurs enfants.

De son côté, l’ OBNL BGC Canada estime que les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes face à la réalité de l'inflation. Owen Charters, à la tête de l'organisation, insiste sur la nécessité de créer de nouvelles places et évoque l'impact de l'inflation : Non seulement parce que le financement stagne depuis un certain temps [...] mais aussi parce qu’il y a un besoin de trouver et de créer de nouvelles places .

Owen Charters est le président et chef de la direction de BGC Canada.

Il reconnaît que l'augmentation du financement promise par la province est un excellent premier pas , mais que l'inflation et les coûts croissants des repas, loyers et salaires demeurent des défis.

Des budgets qui augmentent, selon la province

En plus de l’augmentation des budgets de 1,1 millions de dollars pour l’année en cours, le gouvernement provincial affirme avoir investi 67,5 millions de dollars dans le Programme ontarien d’activités après l’école depuis 2018. Le ministère prévoit plusieurs changements pour 2023-24, dont une focalisation sur l'activité physique, une simplification des processus administratifs, et une augmentation des investissements, affirme-t-on dans un courriel.

Or, Mme Venditti rappelle que c’est toute l’économie de la province qui souffre du sous-financement de ce programme : Si les parents ne peuvent pas trouver de service de garde, ils ne peuvent pas travailler .

