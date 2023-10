À Regina, des manifestants demandent un cessez-le-feu à Gaza

Un rassemblement pacifique a eu lieu dimanche après-midi devant l'Assemblée législative à Regina pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Alors que le conflit entre le Hamas et Israël dure depuis plus de deux semaines, Asma Olwan, co-organisatrice, qui est originaire de Gaza, trouve la situation particulièrement éprouvante.

Elle souhaite que les tueries cessent, particulièrement celles d'enfants.

Ouvrir en mode plein écran Asma Olwan dit qu'il est difficile de parler avec sa famille en raison de pannes d'électricité. Photo : Radio-Canada

Émue, elle raconte qu’il est difficile d'avoir des nouvelles de sa famille qui se trouve à Gaza, en raison des pannes d'électricité.

Publicité

Nous nous sentons désespérés, comme si nous ne pouvons pas les aider. J'espère que ce rassemblement nous permettra de faire entendre notre voix et d'obtenir quelque chose, comme l'arrêt de cette guerre , dit-elle.

Un autre rassemblement avait eu lieu la semaine dernière à Regina. Ma’arij Mirza y a pris part, et il est revenu dimanche.

Il s'inquiète d'une possible escalade du conflit, et espère que le rassemblement puisse produire un écho auprès des politiciens.

Je m'attends à ce que cela arrive aux oreilles des dirigeants du pays et qu'ils demandent un cessez-le-feu. Nous souhaitons arrêter une guerre, n'est-ce pas? lance-t-il.

Des discours pour demander le cessez-le-feu

Plusieurs personnes ont fait des discours devant l’Assemblée législative, dont le conseiller municipal de Regina, Andrew Stevens.

Publicité

Il demande que les élus canadiens n'ignorent pas la voix des Palestiniens.

Je tiens à préciser que nous devons condamner l'assassinat de citoyens, peu importe qui en est l'auteur. […] Il s'agit des droits de l'homme, de la justice et du droit international. Et je crains que ces principes soient violés en ce moment même , affirme-t-il.

Melanie Rose, une artiste de la communauté métisse, a aussi pris la parole.

Je comprends ce que c’est que d'être opprimé […] d’avoir nos droits qui nous sont enlevé s, dit-elle.

Elle souhaite également que les politiciens prennent la parole pour dénoncer la situation à Gaza.

J’aimerais vraiment que nos politiciens cessent d'avoir peur. On devient l'oppresseur lorsqu’on est silencieux.

Selon un récent bilan, le camp palestinien dénombre 4651 morts. Du côté israélien, les autorités font état de plus de 1400 victimes.

Par ailleurs, plus de 200 personnes auraient été prises en otage, selon Israël, et plus de 300 soldats israéliens auraient été tués.