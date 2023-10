Le port de Belledune, au Nouveau-Brunswick, lance une série d’études afin de savoir comment elle peut faire de son projet de « carrefour vert » une réalité.

Les responsables du port veulent développer un quartier axé autour de projets d’énergies vertes et d’industries à faibles émissions de carbone.

Le président-directeur général de l’Administration portuaire de Belledune, Denis Caron, est satisfait de l’investissement de 1 million de dollars obtenu de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ( APECA ) la semaine dernière.

Ottawa donne au port les moyens de bien faire le travail, croit-il.

Sur le site comme tel, il y a des études techniques qu'on doit faire. Il y a toute la question d'eau, de s'assurer que l'approvisionnement de l'eau va être disponible , a-t-il expliqué dimanche dans une entrevue au Téléjournal Acadie.

Le million nous donne l'opportunité d'aller beaucoup plus en détail par rapport aux études techniques, et de satisfaire que les installations et les infrastructures que ça va nous prendre par la suite vont être bien conçues , dit-il.

Denis Caron, président-directeur général de l'Administration portuaire de Belledune, lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada Acadie en septembre dernier.

Le projet ne part pas de zéro. Denis Caron indique qu’il y a déjà eu beaucoup de travail d’accompli, notamment avec Énergie NB, au cours de la dernière année. Pour produire l'hydrogène, on doit mettre sur le réseau à peu près 1000 mégawatts d'énergie renouvelable , explique le pdg .

On est confiant que ça peut se faire , a-t-il affirmé.

La liste des projets d’énergies renouvelables du Nouveau-Brunswick comprend 2 millions de dollars de financement fédéral pour déterminer s’il est possible de convertir la centrale électrique de Belledune du charbon à la biomasse provenant de sources durables,

Malgré les demandes du gouvernement progressiste-conservateur de la province, Ottawa a refusé d’accorder un sursis à cette polluante centrale au charbon. Elle devra cesser d’en brûler d’ici 2030.

Le port de Belledune est le plus grand exportateur de granules de bois, un produit de biomasse, dans l’est du pays.

Une usine de production d'énergie extraite de la biomasse à Viehhausen, en Allemagne, le 23 mai 2022.

Selon Denis Caron, la biomasse est une chance à saisir non seulement à Belledune, mais pour tout le Nouveau-Brunswick.

Il ya aussi une opportunité de produire ces granules de bois, ou cette biomasse, dans la province. On a présentement quatre fournisseurs qui fournissent les granules de bois, la biomasse, au port [et] qu'on exporte vers l'extérieur , a-t-il affirmé dimanche. Parce qu'on est un port de mer et qu'on se spécialise dans le vrac, on peut certainement importer aussi ce produit-là. On a des opportunités dans les deux sens.

L’administration portuaire compte aussi sur la coopération du gouvernement provincial, qui devra modifier certaines lois pour faire avancer certains projets, selon M. Caron.

D’après les renseignements de Janic Godin