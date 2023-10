Des spécialistes en santé spirituelle pour offrir du soutien dans les urgences

Les patients qui fréquentent certains services d'urgence de la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, peuvent à présent y faire la rencontre de professionnels en santé spirituelle. Il s'agit d'un projet pilote de la Régie de la santé du Fraser, qui espère, de cette façon, rendre l’expérience de soins plus holistique.

Nous sommes chargés d'apporter un soutien émotionnel et spirituel aux patients, aux familles et au personnel. [...] Nous approchons les gens et nous leur offrons nos services en les soutenant de la manière qui leur convient le mieux , indique Don Cowie, éducateur clinique et professionnel en santé spirituelle auprès de la Régie de la santé du Fraser.

Certains patients ou leurs familles se posent des questions existentielles et ils recherchent une conversation plus profonde, notamment sur des enjeux liés à la fin de vie, explique-t-il.

Mais parfois, ils ont tout simplement besoin d’un peu de compagnie et de présence [...] parfois, il s'agit d'apporter un verre d'eau ou d'essayer de les aider à trouver un chargeur de téléphone ou une couverture , poursuit-il.

Nous essayons donc d'accompagner et de soutenir les personnes que nous côtoyons sans autre objectif que celui de les soutenir à 100 %. [...] Nous ne nous imposons jamais à personne. Les gens ont donc la liberté de nous parler, d'avoir des rapports avec nous et de raconter leur histoire.

Dans un service d'urgence au rythme effréné, il s’agit vraiment d'être dans le moment présent, ajoute-t-il. Il s'agit de rencontrer les gens là où ils en sont, dans l'instant , dit-il, en précisant que les professionnels en santé spirituelle ne sont affiliés à aucune religion.

Aussi bénéfique pour le personnel soignant

La coordonnatrice principale au sein du département Together Quality Improvement de la Régie de la santé du Fraser, Caitlin Kennedy, explique que l’organisation cherchait des moyens de soutenir à la fois les patients et le personnel à un moment où le système de santé est sous pression.

Les patients sont au centre de ce que nous faisons et si nous sommes en mesure de leur offrir une expérience significative pendant les jours qui peuvent être les plus tragiques de leur vie, c'est important , explique-t-elle.

Selon elle, l’accompagnement des professionnels en santé spirituelle peut contribuer à réduire l’anxiété des patients, mais aussi celle du personnel soignant.

Un membre du personnel m'a dit que la compassion, la sagesse et l'attitude avenante d’un de ces professionnels à l'égard de l'équipe avaient laissé une empreinte sur elle.

[Ce qui est important] c’est le simple fait d'être remarqué [...] simplement de voir la personne et de s'assurer qu'elle se sente considérée par l'équipe soignante , ajoute Don Cowie.

Le projet pilote se déroule dans les hôpitaux Surrey Memorial et Langley Memorial, ainsi qu’à l’hôpital régional d’Abbotsford.

D’après les informations de Renee Lukacs