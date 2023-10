Des familles estriennes se mobilisent pour la pratique sage-femme

Une centaine de familles de l'Estrie se mobilisent pour dénoncer le projet de loi 15 et ses effets sur la pratique sage-femme. Elles se sont rassemblées dimanche devant l'hôtel de ville de Sherbrooke pour exprimer leur mécontentement comme l'ont fait des dizaines d'autres personnes aux quatre coins du Québec.

Ce que les sages-femmes et les familles qu'elles accompagnent craignent, c'est le nouveau modèle de gestion proposé par le ministère de la Santé qui pourrait faire perdre l'autonomie de pratique des sages-femmes.

Pour moi, c'est difficile d'imaginer que ma pratique auprès des femmes pourrait être sous tutelle médicale.

Au lieu d'être chapeautées par un conseil composé de sages-femmes, elles seraient plutôt intégrées dans un conseil composé de médecins, de dentistes et de pharmaciens. Ce conseil chapeauté par un directeur médical serait chargé notamment d'évaluer la pertinence et la qualité des actes posés par ces professionnels.

Des dizaines de familles étaient rassemblées pour demander au gouvernement de protéger l'autonomie des sages-femmes. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

Selon les participantes rencontrées, cette modification pourrait mettre en péril des pratiques spécifiques aux sages-femmes comme les accouchements à domicile dans certaines circonstances.

Nathalie Plaat qui a accouché avec une sage-femme, estime que le nouveau modèle d'interdisciplinarité proposé par Québec n'est pas adapté à la réalité.

C'est un grand recul pour la profession sage-femme parce qu'on place quand même une discipline au-dessus des autres, c'est la discipline médicale.

Parmi les participants réunis dimanche, la famille de Katherine Groulx s'est déplacé depuis Nicolet pour joindre le rassemblement de Sherbrooke. La sage-femme tenait à assister à l'événement faute d'en avoir un dans sa région.

Il y a tellement de femmes avant nous qui se sont battues pour que le modèle puisse être comme il est aujourd'hui et on veut pouvoir garder ça pour donner les meilleurs services aux femmes et aux familles de la région , affirme Katherine Groulx.

Les bébés et les jeunes enfants qui sont nés avec l'aide de sages-femmes étaient nombreux lors du rassemblement. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

Les personnes espèrent que le gouvernement Legault fera marche arrière. Ce qu'on veut en ce moment, c'est de démontrer que la population est derrière les sages-femmes , explique Maude Bergeron, qui croit que la mobilisation populaire est la seule façon de faire reculer le ministère.

Des conséquences anticipées pour les femmes

Cette mobilisation regroupe é des femmes de plusieurs générations.

C'est le cas de deux sages-femmes à la retraite, Jeen Kirween et Jennie Stonier qui ont participé à la légalisation de cette pratique et à son intégration au réseau public de la santé en 1999. Elles craignent que la dénaturation de la pratique sage-femme, telle qu'anticipée, n'entraîne une hausse des accouchements qui se déroulent à domicile sans aucune assistance de professionnelles.

Si on leur enlève leur sage-femme, les femmes ne vont pas changer, elles vont vouloir accoucher à domicile. Elles vont trouver des personnes qui vont accepter de les accompagner, mais ces personnes ne vont pas nécessairement avoir de formation , s'inquiète Jeen Kirween.

Jeen Kirween et Jennie Stonier font partie des femmes qui ont participé à la légalisation de la pratique sage-femme en 1999. Photo : Radio-Canada

Selon la sage-femme Maude Bergeron, les effets du projet de loi 15 pourraient venir empiéter sur droit des femmes à disposer de leur corps, c'est pour cette raison qu'elle estime que la mobilisation devrait toucher toute la population. C'est un enjeu qui touche toutes les femmes qui croient que le droit des femmes est important et que les femmes ont le droit de choisir leur professionnel pour accoucher et le lieux de leur accouchement , estime la sage-femme.

Rappelons que le cabinet du ministre de la santé a affirmé que l'objectif du projet de loi 15 n'est pas de diminuer le rôle des sages-femmes et il assure aussi qu'il permettra aux femmes d'accoucher à l'endroit où elles veulent.