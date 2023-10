Des membres des communautés juive et musulmane de Winnipeg lancent un appel à l’unité

Alors que se poursuit le conflit entre Israël et le Hamas, des membres des communautés juives et musulmanes de Winnipeg incitent à la solidarité.

Les tensions ont éclaté le 7 octobre dernier, lorsqu'une attaque du Hamas a tué plus de 1400 personnes en Israël, selon le gouvernement israélien. Plus de 200 personnes auraient été prises en otage, selon Israël, et plus de 300 soldats israéliens auraient été tués.

Les frappes aériennes israéliennes ont depuis riposté. Plus de 4300 personnes auraient été tuées dans la bande de Gaza, selon des données publiées samedi par le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas.

Selon les Nations unies, plus d'un million de personnes sont maintenant sans abri.

Harold Shuster, membre de la branche winnipégoise de l’organisation Independent Jewish Voices, souhaite voir une pression internationale exercée sur Israël en vue d'un cessez-le-feu et que de l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza.

Bien qu’il condamne les attaques brutales par le Hamas, Harold Shuster, membre de la communauté juive, estime qu’il est difficile de s'exprimer contre le rôle d'Israël dans ce conflit de longue date.

Harold Shuster affirme qu'en tant que juif, il peut être difficile de dénoncer le rôle d'Israël dans ce conflit de longue date.

J'en connais qui ont pris la parole, et cela a provoqué des divisions importantes au sein de leur famille , déclare-t-il. Avec ma famille, nous ne pouvons simplement pas en discuter.

Il affirme comprendre pourquoi sa posture est mal perçue par d’autres membres de sa communauté. En grandissant, il y a toujours eu cette image d’Israël comme étant nécessaire à notre protection , explique-t-il.

Nous avons grandi avec l'idée qu'en tant que juifs, parce que l'antisémitisme est très répandu, la seule façon pour nous d'être en sécurité est d'avoir un endroit où nous pourrions aller, si quelque chose comme l'Holocauste se produisait à nouveau.

À cause de ses propos envers Israël, M. Shuster affirme avoir été traité de juif antisémite.

Si vous critiquez Israël pour son traitement envers les Palestiniens, cela ne devrait pas être qualifié d'antisémitisme.

Vous ne pouvez pas prétendre être une démocratie et déclarer ensuite que vous devez être protégé si vous ne vous comportez pas comme un pays démocratique devrait se comporter , ajoute-t-il.

Plusieurs communautés en deuil

D’après M. Shuster, les déclarations officielles publiées immédiatement après l'attaque du Hamas n'ont pas été sensibles à la situation des Palestiniens de la région.

Lorsque les institutions juives revendiquent leur soutien sans équivoque à Israël, et que personne ne montre aucun signe de soutien ou ne reconnaît ce que vivent les Palestiniens, cela envoie un message assez fort selon lequel la vie de ces Palestiniens n'a pas d'importance , déclare-t-il.

Pour la directrice générale de l'Association des services sociaux islamiques de Winnipeg, Shahina Siddiqui, les déclarations, telles que celle de Justin Trudeau, ont donné aux musulmans canadiens et aux Palestiniens le sentiment d’être ignorés.

Même dans notre douleur, dans notre deuil, nous sommes mis à l'écart. Nous sommes exclus , déplore-t-elle.

La directrice générale de l'Association des services sociaux islamiques de Winnipeg, Shahina Siddiqui, affirme que les personnes qui ont perdu des êtres chers en Israël et à Gaza devraient pouvoir pleurer ensemble.

Un deuil n’est pas plus grand qu’un autre. Une vie humaine n’est pas plus importante qu’une autre.

Les personnes qui ont perdu des êtres chers en Israël et à Gaza devraient pouvoir pleurer ensemble, croit-elle, mais les tensions résultant des dernières violences pèsent lourdement sur de nombreuses personnes.

Des pressions à choisir un camp

D’après le rabbin Kliel Rose, toute la congrégation d'Etz Chayim est touchée par la violence.

Vivian Silver, une militante pacifiste et ancienne résidente de Winnipeg qui ferait partie des personnes prises en otage par le Hamas, a des liens avec la synagogue.

Kliel Rose, dont le frère vit en Israël, affirme que de nombreux membres de la communauté juive ont du mal à concilier le droit d'Israël à se défendre et les souffrances des Palestiniens.

Même si beaucoup de juifs comprennent la souffrance des Palestiniens, la pression pour choisir un camp est forte, croit Kliel Rose, rabbin de la congrégation Etz Chayim de Winnipeg.

Je pense que l'on peut défendre Israël, et aussi reconnaître la dévastation qui est en train de se produire à Gaza pour les Palestiniens innocents.

Je ne pense pas que quiconque que je connais dans la communauté juive souhaite que du mal soit fait à quelqu'un , affirme le rabbin.

Beaucoup de juifs, la majorité d'entre eux, sont sensibles au sort des Palestiniens et des Gazaouis, mais nous ne considérons pas le Hamas comme représentant les civils bons et honnêtes.

Avec les informations d'Emily Brass, Chris Brown et Özten Shebahkeget